চট্টগ্রাম-১৫ আসনে বেসরকারিভাবে জামায়াতের প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরী বিজয়ী

চট্টগ্রাম-১৫ আসনে বেসরকারিভাবে জামায়াতের প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরী বিজয়ী
চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনে বেসরকারি ফলে ৪৫ হাজারের বেশি ভোটে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরী। তিনি ১ লাখ ৭২ হাজার ৬১ ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিন পেয়েছেন ১ লাখ ২৭ হাজার ২৫ ভোট।
বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টায় চট্টগ্রাম-১৫ আসনের ফল ঘোষণা করেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম ও খোন্দকার মাহমুদুল হাসান।
ফলে দেখা যায়, জামায়াত ও বিএনপি প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান ৪৫ হাজার ৩৬। এ ছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী শরীফুল আলম চৌধুরী হাতপাখা প্রতীকে পেয়েছেন ২ হাজার ৮৭৩ ভোট।
২০টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত এই সংসদীয় আসনে মোট ভোটার ৫ লাখ ৬ হাজার ৫৯ জন। ১৫৭টি কেন্দ্রে একযোগে ভোট গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে সাতকানিয়া উপজেলায় ৯০টি ও লোহাগাড়া উপজেলায় ৬৭টি ভোটকেন্দ্র ছিল।