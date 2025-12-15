লাশ পড়লে পাল্টা লাশ নেব: মাহফুজ আলম

লাশ পড়লে পাল্টা লাশ নেব: মাহফুজ আলম
শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় হুঁশিয়ারি দিয়ে মাহফুজ আলম বলেছেন, ‘একটা লাশ পড়লে আমরা কিন্তু লাশ নেব।’ আজ সোমবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সমাবেশে তিনি একথা বলেন। ইনকিলাব মঞ্চ আয়োজিত এই সমাবেশে জাতীয় নাগরিক পার্টি ও বিভিন্ন দলের নেতারা ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে আগামীকাল প্রতিরোধযাত্রা ও ‘মুজিববাদের রাজনীতি’ বন্ধের ঘোষণা দেন। তারা হাদির ওপর হামলাকারীদের ভারতের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ তুলে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় দেওয়ার পাল্টা হুমকি দেন।