রাজনীতি

পোস্টাল ব্যালট নিয়ে পক্ষপাতের অভিযোগসহ তিন ইস্যুতে ইসির সামনে ছাত্রদলের অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) প্রধান কার্যালয়ের সামনে ছাত্রদলের অবস্থান কর্মসূচি। আজ রোববার দুপুরের দিকেছবি: প্রথম আলো

তিন ইস্যুতে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) প্রধান কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন ছাত্রদলের নেতা–কর্মীরা।

আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে ইসি কার্যালয়ের সামনে ছাত্রদলের নেতা–কর্মীরা অবস্থান নেন। তাঁরা বলছেন, রাত পর্যন্ত এ অবস্থান কর্মসূচি চলবে।

কর্মসূচিতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব, সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছিরসহ সংগঠনটির শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত আছেন।

এ ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদলের কমিটির কয়েক হাজার নেতা–কর্মী কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন।

আরও পড়ুন

এক বাসায় অনেক পোস্টাল ব্যালটের ভিডিও ভাইরাল, ব্যবস্থা চায় বিএনপি

কর্মসূচিতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিবসহ সংগঠনটির শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত আছেন
ছবি: প্রথম আলো

সরেজমিনে দেখা যায়, ইসির প্রধান ফটকের সামনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছেন। ব্যারিকেডের সামনের সড়ক আটকে অবস্থান নিয়েছেন ছাত্রদলের নেতা–কর্মীরা। সেখানে ছাত্রদলের নেতারা বক্তব্য দিচ্ছেন।

কর্মসূচির বিষয়ে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে একটি শ্রেণি দেশে খারাপ পরিস্থিতি তৈরির অপচেষ্টা করছে। ছাত্রদল এই অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এ ছাড়া তিনটি বিষয় সামনে রেখে তাঁরা আজ ইসির সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন।

ব্যারিকেডের সামনের সড়ক আটকে অবস্থান নিয়েছেন ছাত্রদলের নেতা–কর্মীরা
ছবি: প্রথম আলো

তিন ইস্যু তুলে ধরে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বলেন, বহুল কাঙ্ক্ষিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পোস্টাল ব্যালটে নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট ও প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। ফলে ছাত্রদলের আজকের অবস্থান কর্মসূচির প্রথম দফাটি হচ্ছে, পোস্টাল ব্যালট নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, অনতিবিলম্বে নির্বাচন কমিশনের সেটির সমাধান করতে হবে।

দ্বিতীয় ইস্যু হলো, বিশেষ একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর চাপে দায়িত্বশীল ও যৌক্তিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে নির্বাচন কমিশন হঠকারী–অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের পেশাদারত্বকে চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

তৃতীয় ইস্যু হলো, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে ইসি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, একটি বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর চাপে তারা সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে। এসব বিতর্কিত ও নজিরবিহীন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ছাত্রদল এই শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন