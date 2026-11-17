লন্ডনে আ.লীগ–এনসিপি সংঘর্ষ, আহত ৫
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যুক্তরাজ্যের পূর্ব লন্ডনের রমফোর্ডে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও আওয়ামী লীগের (বাংলাদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) নেতা–কর্মীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়েছে।এনসিপির আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলামকে দেওয়া নাগরিক সংবর্ধনা শেষে স্থানীয় সময় সোমবার রাত ১০টার দিকে মেফেয়ার ভেন্যুর সামনে এ ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে আহত পাঁচজন লন্ডনের কিংস কলেজ হাসপাতালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর নাহিদ ইসলাম আহত ব্যক্তিদের দেখতে হাসপাতালে যান।