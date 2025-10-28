নভেম্বরে গণভোটের প্রস্তাব জামায়াতের, ইসিতে ১৮ সুপারিশ

নভেম্বরে গণভোটের প্রস্তাব জামায়াতের, ইসিতে ১৮ সুপারিশ
আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করতে নির্বাচন কমিশনকে ১৮ দফা সুপারিশ দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। সুপারিশে দলটি জাতীয় নির্বাচনের আগে আগামী নভেম্বর মাসে কমিশনকে গণভোট আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে জামায়াতে ইসলামীর সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নেতৃত্ব দেন দলটির সেক্রেটারি জেনারেল গোলাম পরওয়ার।
বৈঠক শেষে গণভোট নিয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘১৮ দফার মধ্যে গণভোটকে নির্বাচনের আগে করতে হবে।...যে জাতীয় সনদ তৈরি হচ্ছে জুলাই জাতীয় সনদে সে সমস্ত বিদ্যমান রাষ্ট্র কাঠামোকে পরিবর্তন করে, যে সংস্কারগুলোর ব্যাপারে আমরা ঐকমত্য হয়েছি, জাতিকে তো সেটা জানতে হবে। জানার পরেই না তারা হাঁ/না ভোট দেবে। সেটা যদি একই দিনে ভোট হয় তাহলে ভোটারও তো জানতে পারল না।’
সংস্কার এবং জাতীয় সনদের বিষয়গুলো নির্বাচন কমিশনকে জনসম্মুখে করতে হবে বলে জানান পরওয়ার। তারা ওয়েবসাইটে দেবেন, জনগণ জানবে, ভোটাররা সিদ্ধান্ত নেবে বলেন তিনি। সেটার জন্য নভেম্বরই উপযুক্ত সময় বলছেন জামায়াতের এই নেতা।
জামায়াত নেতা পরওয়ার আরও বলেন, ‘একই দিনে ভোট হলে নির্বাচন কেন্দ্রের সহিংসতা হতে পারে দুই চারটা কেন্দ্র ভোট বন্ধ হতে পারে।....ভোট বন্ধ হলে তাহলে গণভোটের দশাটা কী হবে? উনারা এগুলোর ব্যাপারে উনারা কোনো নেতিবাচক কথা বলেননি। ধৈর্যের সঙ্গে শুনেছেন। মনে হচ্ছে যে আমাদের কথার প্রতি উনারা কনভিন্স হয়েছেন।’
নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা খোলামেলা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে হয়েছে বলে জানান জামায়াত নেতা। তিনি বলেন, ‘আমরা বলেছি উই আর অলওয়েজ রেডি টু গিভ অল কাইন্ড অফ কো-অপারেশন ইলেকশন কমিশন। আমরা এটা দিতে থাকব কিন্তু নির্বাচনটা আমাদের সুষ্ঠু করতে হবে।’
জোট করলেও নিজ নিজ দলের প্রতীকে ভোট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিএনপির আপত্তির বিষয়ে জামায়াত নেতা বলেন, ‘উপদেষ্টা পরিষদে এই সংশোধনটা অনুমোদিত হয়েছে এটা হওয়ার পরেও আমরা দেখলাম গত সম্ভবত ২৫ তারিখে একটি দলের পক্ষ থেকে এসে এটাকে আবার সংশোধন করার জন্য বলা হয়েছে এটাকে আপত্তি জানানো হয়েছে। ইভেন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড লঙ্ঘন করে খুবই দুঃখজনকভাবে।... উনারা বলেছেন যে এই সংশোধনটা পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের দাবি মানতে হবে। এটা আমাদের এক নেতার সঙ্গে একজন উপদেষ্টার কথা হয়েছে। একটা জেন্টেলম্যান অ্যাগ্রিমেন্ট হয়েছে।’
জামায়াত নেতা আরও বলেন, ‘আমরা চিফ কমিশনারকে বলেছি যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ভঙ্গ হওয়ার এর চেয়ে, মানে কি বলব নেকেড উদাহরণ আর কি হতে পারে? যে এটা একটা কমিশনের সিদ্ধান্ত উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত সংশোধন হয়ে গেছে তারপরে কি একজন উপদেষ্টা একটা দলের নেতার সঙ্গে জেন্টেলম্যান অ্যাগ্রিমেন্ট করতে পারেন? সেটা সংশোধনের ব্যাপারে যেগুলো এত পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে জড়িত জাতির সঙ্গে জড়িত সুষ্ঠু ভোটের সঙ্গে জড়িত এটা উনারা শুনেছেন। আমরা এটার ওপরে ঘোর আপত্তি দিয়েছি যে এটা কোনোক্রমেই সংশোধন করা যাবে না। সংশোধিত যে বিধান আছে সে বিধানের ভিত্তিতে নির্বাচন হতে হবে।’
বিএনপির দাবি অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকসহ কিছু প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিয়োগ না দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে জামায়াত বলেন, ‘এটা একটা ব্যাড ট্রেডিশন। এটা উচিত না। বিএনপির বড় বড় নেতারা ব্যাংক চালান, প্রতিষ্ঠান চালান, হাসপাতাল চালান একটা তালিকা আমরাও দিতে পারতাম।’
বৈঠকে আরও অংশ নেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম মাসুম, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান, এইচএম হামিদুর রহমান আজাদ, মিডিয়া সেক্রেটারি মতিউর রহমান আকন্দ, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির এবং নির্বাহী পরিষদের সদস্য নুরুল ইসলাম এবং ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির নির্বাহী পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ সেলিম।