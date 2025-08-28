ইসির নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণায় আশ্বস্ত বোধ করছে বিএনপি

ইসির নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণায় আশ্বস্ত বোধ করছে বিএনপি
নির্বাচন কমিশন (ইসি) জাতীয় নির্বাচনের যে কর্মপরিকল্পনা বা রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে, সেটাকে স্বাগত জানিয়েছে বিএনপি। এর আগে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করে ইসি।
ইসি সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ‘ভোট গ্রহণের ৬০ দিন আগে আমরা তফসিল ঘোষণা করব। প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে আমাদের বলা হয়েছে, আগামী রমজানের আগে ভোটের ব্যবস্থা করতে। ১৭ বা ১৮ ফেব্রুয়ারি রমজান শুরু।’
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রথম আলোকে দেওয়া তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের ঘোষণাকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, ‘আমরা আশ্বস্ত বোধ করছি যে নির্বাচন কমিশন আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে।’
ইসলামী আন্দোলন
ইসির নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব ও দলীয় মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, পুরোনো বন্দোবস্তের নির্বাচনী রোডম্যাপ জুলাই অভ্যুত্থানকে অস্বীকার করার নামান্তর।
ইসলামী আন্দোলন বলেছে, নির্বাচন বিদ্যমান নিয়মে হবে নাকি পিআর (সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতিতে হবে, তা নিয়ে কোনো সমাধান হয়নি। অনেক রাজনৈতিক দল পিআর চাইছে। এর একটা সুরাহা হওয়ার আগেই এমন কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করার নৈতিক অধিকার নির্বাচন কমিশনের নেই। অন্য যেকোনো রোডম্যাপের আগে, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের রোডম্যাপ দিতে হবে।
গণসংহতি আন্দোলন
ইসির রোডম্যাপকে স্বাগত জানিয়েছে গণসংহতি আন্দোলন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দলটির প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, ‘বিচার, সংস্কার ও নির্বাচন—এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান জাতীয় স্বার্থ। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত রোডম্যাপ অন্তর্বর্তী সরকারের নির্বাচন রোডম্যাপেরই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। আমরা এই রোডম্যাপ ঘোষণাকে স্বাগত জানাই।’
জোনায়েদ সাকি বলেন, নির্বাচন বানচাল হওয়ার বা নির্বাচনের পরিবেশ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাকে গুরুত্ব না দিয়ে বরং এ ধরনের আশঙ্কার জায়গা তৈরির কোনো সুযোগ যাতে সৃষ্টি না হয়, সে ব্যাপারে নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত সব অংশীজনকে ভূমিকা নিতে হবে।
এবি পার্টি
জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন যে রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে, সেটাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি। এক বিবৃতিতে এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, তাঁরা আশা করেছিলেন, কমিশন নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণার আগে রাজনৈতিক দল ও অংশীজনদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে একটা মতবিনিময় করবে। কিন্তু তারা তা করেনি।
এবি পার্টি মনে করে, সরকার ও নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান প্রকাশ করলেও জনমনে নির্বাচন নিয়ে একটা সংশয় লক্ষ করা যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে অনিশ্চয়তা। প্রশাসন ও আইন–শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যাপারে আস্থা সৃষ্টি করতে না পারলে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা কঠিন হতে পারে বলেও মনে করে দলটি।