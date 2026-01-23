যদি ঘোষণা দিই, ঢাকা শহরে জামায়াতের প্রার্থী রাস্তায় নামতে পারবে না: ইশরাক

যদি ঘোষণা দিই, ঢাকা শহরে জামায়াতের প্রার্থী রাস্তায় নামতে পারবে না: ইশরাক
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা–৬ আসনের বিএনপির প্রার্থী ইশরাক হোসেন বলেন, ‘আমরা যদি ঘোষণা দিই, তাহলে ঢাকা শহরে জামায়াতের প্রার্থী রাস্তায় নামতে পারবে না।’
আজ শুক্রবার সকালে রাজধানীর বংশালে সুরিটোলা স্কুলের সামনে দ্বিতীয় দিনের নির্বাচনী প্রচারে নেমে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ইশরাক এ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এ সময় বিএনপির স্থানীয় নেতারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন।
ঢাকার একটি আসনও তারা কাউকে দেবেন না—জামায়াতে ইসলামীর এক প্রার্থীর এমন বক্তব্যের বিষয়ে এক সাংবাদিক দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ইশরাক হোসেন বলেন, ‘আমরা যদি ঘোষণা দিই, তাহলে ঢাকা শহরে জামায়াতের প্রার্থী রাস্তায় নামতে পারবে না। সেটা জামায়াত হোক বা অন্য কোনো দলের প্রার্থী হোক।’
ঢাকা–৬ আসনে বিএনপির প্রার্থী বলেন, ‘আন্দোলন–সংগ্রাম করে এই জায়গায় এসেছি। আমরা ভেসে আসি নাই। আমাদের দীর্ঘ ১৭ বছরের ত্যাগ রয়েছে। আমাদের ভাইদের রক্ত রয়েছে। তারা কোথায় ছিল? তারা তো চব্বিশের ৫ আগস্টের পর হঠাৎ বের হয়েছে। এই গুপ্ত বাহিনী হঠাৎ উদয় হয়েছে।’
ইশরাক বলেন, ‘আগে আমরা দেখেছি, তারা ভোরবেলা ছয়টার সময় যখন রাস্তাঘাটে জনগণ থাকত না, চুপ করে অন্ধকারে বের হতো। মিছিল করে চলে যেত। এই ছিল তাদের আন্দোলন–সংগ্রাম। আমরা রাজপথে বুক ফুলিয়ে রক্ত দিয়েছি। গুলির মুখে দাঁড়িয়েছি। ১৭ বছর ধরে গুম–খুনের শিকার হয়েছি। কোনো সময় পিছু হটে যাইনি।’
জামায়াতের উদ্দেশে ঢাকা–৬ আসনের বিএনপির প্রার্থী বলেন, ‘তারাও জানে ঢাকা শহরের সব কটি আসনে তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এটা কেবল তাদের নেতা–কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ জাগানোর জন্য করছে। আর যদি তাদের অন্য কোনো চিন্তাভাবনা থেকে থাকে, তাহলে বলে দিক। আমরা নির্বাচনের অনেক আগেই...তাদের ঢাকা থেকে বিতাড়িত করে দেব। এটা আমি বলছি।’
এ সময় চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি গ্রহণ করেছেন বলে জানান ইশরাক। তিনি বলেন, ‘প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যেসব ব্যক্তি বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে স্থাপনা নির্মাণ করছে, ফুটপাতে অবৈধভাবে স্থাপনা নির্মাণ করছে, রাস্তায় স্থাপনা নির্মাণ করে চাঁদা তুলছে, তাদের ব্যাপারে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি।’
পোস্টাল ব্যালটে অনিয়ম নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে ইশরাক বলেন, ‘পোস্টাল ব্যালট নিয়ে আমাদের দল থেকে একটা অবস্থান নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে দল থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। আমি সেখানেই থাকতে চাই। ...পোস্টাল ব্যালট গণনার জন্য আলাদা একটা কেন্দ্র রয়েছে। যদি এখানে কোনো অনিয়ম হয়, তাহলে চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য সেটাকে আমরা আমলে নিতে পারব না।’