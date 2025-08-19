রাজনীতি

ঢাকা দক্ষিণ আওয়ামী লীগের নেতা শরীফুল ইসলাম গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের নেতা এফ এম শরীফুল ইসলামকে (৪২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এবং ওয়ারী থানা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের সিটি সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন শরীফুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে।

ডিএমপি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, সোমবার বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে ওয়ারী থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে শরীফুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিএমপি সূত্রে জানা যায়, ওয়ারী থানা এলাকায় শরীফুল ইসলামের অবস্থান করার কথা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিটিটিসির কর্মকর্তারা জানতে পারেন। পরে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

