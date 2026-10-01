রাজনীতি

মিষ্টির পদত্যাগে শূন্য আসনটিতে কীভাবে হবে উপনির্বাচন

স্পিকারের সঙ্গে আলোচনার পর ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টি সংসদ ভবন থেকে বেরিয়ে যান।এ সময় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে

সংরক্ষিত মহিলা আসন-২৩ থেকে ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টির পদত্যাগে আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী, আগামী ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচন হবে। মিরপুরে রাড্ডা সেন্টারে হামলার ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও তারেক রহমানের নির্দেশে মিষ্টি পদত্যাগ করেন। উপনির্বাচনে ভোটার হবেন নির্দিষ্ট দল বা জোটের সংসদ সদস্যরা।অর্থাৎ এই আসন বিএনপির। শূন্য হওয়ার পর উপনির্বাচনেও শুধু বিএনপিই এখানে প্রার্থী দিতে পারবে। যদি একাধিক প্রার্থী থাকেন, সে ক্ষেত্রে ভোট দেবেন বিএনপির সংসদ সদস্যরা।

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