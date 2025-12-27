সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হবে জামায়াতের ৩ জানুয়ারির মহাসমাবেশ

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হবে জামায়াতের ৩ জানুয়ারির মহাসমাবেশ
আগামী ৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় জামায়াতে ইসলামীর মহাসমাবেশের স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউর পরিবর্তে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হবে এ মহাসমাবেশ।
আজ শনিবার সন্ধ্যায় জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দলের আমির শফিকুর রহমান। এর আগে জামায়াতের মহাসমাবেশ মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে হবে বলে দলটির একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছিল।
জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, জনদুর্ভোগ এড়াতে মহাসমাবেশ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বৈঠকে দলের সেক্রেটারি জেনারেল, নায়েবে আমির, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেলরাসহ কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্যরা অংশ নেন।
বৈঠকে দেশে বিরাজমান পরিস্থিতি, আগামী ৩ জানুয়ারি জামায়াতের মহাসমাবেশ এবং আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসন সমঝোতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া দেশ ও জাতির কল্যাণ, ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা করে আগামী দিনের বাংলাদেশকে শান্তি ও কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।