রাজনীতি

হেফাজতের আমিরের সঙ্গে এনসিপির শীর্ষ নেতাদের ‘অনানুষ্ঠানিক’ সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির শাহ মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম

কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির শাহ মুহিবুল্লাহ বাবুনগরীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। এনসিপির পক্ষ থেকে এই সাক্ষাৎকে ‘অনানুষ্ঠানিক সৌজন্য সাক্ষাৎ’ উল্লেখ করে বলা হচ্ছে, সেখানে কোনো রাজনৈতিক আলোচনা হয়নি।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশে এ সাক্ষাৎ হয়। হেফাজতের আমিরের সঙ্গে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নেতৃত্বে দলটির কয়েকজন নেতার একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে। হেফাজতের মহাসচিব মাওলানা সাজিদুর রহমানও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

কয়েক দিনের জন্য ঢাকায় এসেছেন হেফাজতে ইসলামের আমির শাহ মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী। গতকাল সকালে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ‘জাতীয় উলামা মাশায়েখ সম্মেলন ২০২৫’-এ প্রধান অতিথি ছিলেন তিনি। এনসিপির দুজন নেতা বলেন, হেফাজতের আমির সাধারণত ঢাকায় আসেন না, চট্টগ্রামের হাটহাজারীতেই থাকেন। বিভিন্ন দল-সংগঠনের প্রধানদের সঙ্গে গত এক বছরে এনসিপির নেতাদের সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু হেফাজতের আমিরের সঙ্গে তাঁদের সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ সেভাবে হয়নি।

এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক ও দলের রাজনৈতিক লিয়াজোঁ কমিটির প্রধান আরিফুল ইসলাম আদীব প্রথম আলোকে বলেন, ‘হেফাজতের আমির সাধারণত চট্টগ্রামেই থাকেন। তিনি বয়স্ক মানুষ, সাধারণত ঢাকায় আসেন না। তাঁদের একটি সাংগঠনিক কাজে যেহেতু ঢাকায় এসেছেন, সেই জায়গা থেকে এনসিপির একটি প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে অনানুষ্ঠানিকভাবে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে।’

হেফাজত আমিরের সঙ্গে সাক্ষাৎটিকে ‘সৌজন্য সাক্ষাৎ’ বলছেন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেনও। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘সাক্ষাতে আমরা হেফাজতে ইসলামের আমিরের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছি। সেখানে কোনো রাজনৈতিক আলোচনা হয়নি।’

গতকাল হেফাজতের আমিরের সঙ্গে শুধু এনসিপি নেতারাই সাক্ষাৎ করেছেন, তা নয়। সূত্র বলছে, গতকাল রাতে বসুন্ধরায় ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদও। এ বিষয়ে বিএনপির কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

