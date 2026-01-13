তারেক রহমানের সঙ্গে রিকশা, ভ্যান ও অটোরিকশাচালকদের মতবিনিময়

তারেক রহমানের সঙ্গে রিকশা, ভ্যান ও অটোরিকশাচালকদের মতবিনিময়
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন রিকশা, ভ্যান ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকদের প্রতিনিধিরা। আজ মঙ্গলবার রাত নয়টার দিকে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বিএনপির মিডিয়া সেল সূত্রে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সূত্র জানায়, গুলশান কার্যালয়ের নিচতলায় রিকশা, ভ্যান ও অটোরিকশাচালক নেতাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। তারেক রহমান তাঁদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে কুশলাদি বিনিময় করেন এবং কথা বলেন।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান প্রথম আলোকে বলেন, জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে রিকশা, ভ্যান ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকদের মধ্যে যাঁরা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদেরই মূলত এ মতবিনিময় সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়।
সূত্র জানায়, সভায় চালক নেতারা তাঁদের পেশাগত নানা সমস্যা, জীবনযাত্রার সংকট এবং চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। তারেক রহমান তাঁদের কথা শোনেন এবং ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।