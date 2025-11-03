রাজনীতি

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী পদে জোনায়েদ সাকি পুনর্নির্বাচিত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সাভারের গণস্বাস্থ্য পিএইচএ কনভেনশন সেন্টারে গণসংহতি আন্দোলনের ৫ম জাতীয় সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩ নভেম্বর, ২০২৫ছবি: আয়োজকদের সৌজন্যে

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন জোনায়েদ সাকি। আবুল হাসান রুবেল হয়েছেন নির্বাহী সমন্বয়কারী।

আজ সোমবার ঢাকার সাভারের গণস্বাস্থ্য পিএইচএ কনভেনশন সেন্টারে দলটির পঞ্চম জাতীয় সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে ৫৫ সদস্যের নতুন নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয় বলে গণসংহতি আন্দোলনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি র পাশপাশি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ ও পরামর্শক পরিষদ গঠিত হয়েছে সম্মেলনে।

দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মধ্যে রাজনৈতিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন দেওয়ান আবদুর রশীদ নীলু, ফিরোজ আহমেদ, তাসলিমা আখতার, হাসান মারুফ রুমী ও মনির উদ্দীন পাপ্পু। আর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন বাচ্চু ভুইয়া, জুলহাসনাইন বাবু, মুরাদ মোর্শেদ, দীপক কুমার রায়, তরিকুল সুজন, এস এম আমজাদ হোসেন, আলিফ দেওয়ান, উবা থোয়াই মারমা, অঞ্জন দাস, নাসির উদ্দিন, নুরুন্নেসা মুন্নী, ইখতিয়ার উদ্দিন, মনিরুল হুদা, মুনীর চৌধুরী সোহেল, আবদুল আলীম, অপরাজিতা চন্দ, শহীদ শিমুল, তৌহিদুর রহমান, জুয়েল রানা, আমজাদ হোসেন, সাদিক রেজা, গোলাম মোস্তফা, জাহিদ সুজন, রেক্সোনা পারভীন সুমি, সাইফুল্লাহ সিদ্দিক রুমন, পপি রানী সরকার, লুভানা তাবাসসুম, আবদুল্লাহ নাদভী, রুবিনা ইয়াসমিন, মুন্নী মৃ, রোকনুজ্জামান মনি, নিয়ামুর রশীদ বিপ্লব, বেনু আক্তার, মোস্তাফিজুর রহমান রাজীব, মুফাখখারুল ইসলাম মুন, মাহবুব রতন, আরিফুর রহমান মিরাজ, লুতফুন্নাহার সুমনা, জাহিদুল আলম আল জাহিদ, তাহসিন মাহমুদ ও আবু রায়হান খান। এ ছাড়া ৭টি পদ শূন্য রাখা হয়েছে।

আর উপদেষ্টা পরিষদে রয়েছেন নাজার আহমেদ, ফিরোজ আহসান, কেরামত আলী ও নূরুল আলম শাহীন। আর রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য হয়েছেন দেওয়ান আবদুর রশীদ নীলু, ফিরোজ আহমেদ, তাসলিমা আখতার, হাসান মারুফ রুমী ও মনির উদ্দীন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানে হয়, শ্রমিক-কৃষক, খেটে খাওয়া, নিপীড়িত ও প্রান্তিক মানুষের ন্যায্য হিস্যা চাই—দাবি নিয়ে এবং ‘বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ, অধিকার ও মর্যাদার বাংলাদেশ, জনগণের বাংলাদেশ’ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে গত ৩১ অক্টোবর গণসংহতি আন্দোলনের তিন দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শহীদ পরিবারের সদস্যরা। উদ্বোধনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে।

