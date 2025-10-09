কোনো অবস্থাতেই দেশকে আগের পরিস্থিতিতে যেতে দেওয়া হবে না: চরমোনাই পীর

কোনো অবস্থাতেই দেশকে আগের পরিস্থিতিতে যেতে দেওয়া হবে না: চরমোনাই পীর
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেছেন, সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন—এই ধারাবাহিকতায় সরকারকে কাজ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই দেশকে আগের পরিস্থিতিতে ফেরত যেতে দেওয়া হবে না।
বুধবার দুপুরে রাজধানীতে ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরি বৈঠক হয়। সেখানে চরমোনাই পীর এ কথা বলেন।
বৈঠকে ইসলামী আন্দোলনের আমির বলেন, জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের পরে বাংলাদেশে নতুন পরিবেশ তৈরি হয়েছে, নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচনের মাঠ সবার জন্য উন্মুক্ত। দেশের মানুষ ইসলামের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। এমন পরিস্থিতিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৩০০ আসনে বিজয়ের জন্যই লড়াই করবে। সংগঠন সেভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছে।
পিআর (সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতি নিয়ে শেষ দিন পর্যন্ত আন্দোলন করে যাবেন বলে জানান চরমোনাই পীর। এর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে পিআর ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। একই সঙ্গে বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে এফটিপিটি পদ্ধতির প্রস্তুতি চলমান থাকবে, ৩০০ আসনই লক্ষ্য। জোটের বিষয়ে যে ধরনের আলোচনা চলছে, তা চলমান থাকবে। কোন আসনে কে প্রার্থী হবেন, সে বিষয়ে আলোচনা করার সময় এখনো আসেনি।
ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুছ আহমাদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী, অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, প্রচার ও দাওয়াহবিষয়ক সম্পাদক হাফেজ মাওলানা শেখ ফজলুল করীম মারুফ প্রমুখ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।