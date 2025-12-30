বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী ছিলেন খালেদা জিয়া: আবদুল্লাহ তাহের
জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেছেন, ‘এই মুহূর্ত পর্যন্ত যদি হিসাব করি, তাহলে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। আজকে পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে, প্রশ্নহীনভাবে তাঁর প্রতি শোক ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।’
আজ মঙ্গলবার রাত পৌনে আটটার দিকে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের এসব কথা বলেন। এর আগে তিনি গুলশান কার্যালয়ে যান এবং সেখানে রাখা শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেন।
জামায়াতের এই নায়েবে আমির বলেন, ‘ম্যাডাম খালেদা জিয়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একজন আপসহীন নেত্রী ছিলেন। উনার রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এটা প্রমাণ করেছেন। উনি অত্যন্ত দেশপ্রেমিক মানুষ ছিলেন। কোনো বড় প্রতিবেশীর সঙ্গে উনি কখনোই দেশের প্রশ্নে আপস করেন নাই। এ জন্য অনেক সময় তাঁকে রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে।’
আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, ‘এই মুহূর্তে যদি আমি হিসাব করি, তাহলে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। তিনি যখন অসুস্থ ছিলেন সকল দলমতের মানুষেরা অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে উনার সুস্থতা কামনা করেছিলেন, ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন।’
জামায়াতের এই জ্যেষ্ঠ নেতা বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া সবচেয়ে বেশি সম্মান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা নিয়েই মৃত্যুবরণ করেছেন। রাজনৈতিক জীবনে উনি সফল ছিলেন। জাতির প্রতি তাঁর যে দেশপ্রেম ছিল, সেটাকে অনুসরণ করে দেশের মানুষ তাদের দায়িত্ব পালন করবে।’
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সকাল ৬টায় খালেদা জিয়া ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাজা আগামীকাল বুধবার বাদ জোহর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা ও সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত হবে। পরে তাঁকে তাঁর স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে দাফন করা হবে।