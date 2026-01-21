তারেক রহমানের সঙ্গে সাতটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাক্ষাৎ
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টিসহ (বিজেপি) সাতটি রাজনৈতিক দলের নেতারা সাক্ষাৎ করেছেন। আজ বুধবার গুলশানে বিএনপির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে পৃথকভাবে এই সাক্ষাৎ হয়।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন।
বিএনপির চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় বিজেপির আন্দালিভ রহমান (পার্থ), গণফোরামের সুব্রত চৌধুরী, আমজনতার মিয়া মসিউজ্জামান, ন্যাপ ভাসানীর আজহারুল ইসলাম, জনঅধিকার পার্টির ইসমাইল হোসেন, নেজামী ইসলাম পার্টির এ কে এম আশরাফুল হক ও গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যের হারুন চৌধুরী নিজ নিজ দলের নেতৃত্ব দেন।
পরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির কার্যনির্বাহী কমিটির নেতারা তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেন।