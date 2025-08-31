রাজনীতি

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে জামায়াতের প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিদল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানছবি: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিদলের বৈঠক শুরু হয়েছে। আজ রোববার বিকেল সাড়ে চারটায় প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় এ বৈঠক শুরু হয়।

জামায়াতের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের। প্রতিনিধিদলে আরও রয়েছেন দলের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান ও হামিদুর রহমান আযাদ। বিকেল সোয়া চারটায় জামায়াতের প্রতিনিধিদলটি যমুনায় প্রবেশ করে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো থেকে আভাস পাওয়া গেছে, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আজকের আলোচনায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগ সরকারের দোসর বিবেচনায় জাতীয় পার্টির (জাপা) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টিও স্থান পেতে পারে।

গত শুক্রবার রাতে জাতীয় পার্টি ও গণ অধিকার পরিষদের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘিরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের লাঠিপেটায় গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক আহত হন। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মধ্যে বিএনপিসহ তিনটি রাজনৈতিক দলকে বৈঠকের আমন্ত্রণ জানান প্রধান উপদেষ্টা। অন্য দলটি হলো জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

