নারায়ণগঞ্জ-৫: বিএনপির প্রার্থী মাসুদুজ্জামান সরে দাঁড়ালেন

নারায়ণগঞ্জ-৫: বিএনপির প্রার্থী মাসুদুজ্জামান সরে দাঁড়ালেন
নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান নিরাপত্তা শঙ্কা ও ব্যক্তিগত কারণে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে তিনি বলেন, ‘সাম্প্রতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও ব্যক্তিগত কারণে আমি নির্বাচন করব না, আমি মনোনয়ন কিনব না।’ পরিবারের সদস্যরা ভীত ও ব্যথিত হওয়ায় তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান। দলীয় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মাসুদুজ্জামান বলেন, তিনি প্রদত্ত সম্মান ধরে রাখতে পারলেন না।