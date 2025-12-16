রাজনীতি

নারায়ণগঞ্জ-৫: বিএনপির প্রার্থী মাসুদুজ্জামান সরে দাঁড়ালেন

নিরাপত্তার ইস্যু তুলে ধরে নারায়ণগঞ্জ-৫ (শহর-বন্দর) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়সভায় তিনি এ ঘোষণা দেন

নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান নিরাপত্তা শঙ্কা ও ব্যক্তিগত কারণে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে তিনি বলেন, ‘সাম্প্রতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও ব্যক্তিগত কারণে আমি নির্বাচন করব না, আমি মনোনয়ন কিনব না।’ পরিবারের সদস্যরা ভীত ও ব্যথিত হওয়ায় তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান। দলীয় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মাসুদুজ্জামান বলেন, তিনি প্রদত্ত সম্মান ধরে রাখতে পারলেন না।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন