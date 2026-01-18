নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন ছাত্রদল নেতারা

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন ছাত্রদল নেতারা
তিন ইস্যুতে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) প্রধান কার্যালয়ের সামনে আজ রোববার বেলা ১১টা থেকে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। কর্মসূচির এক পর্যায়ে আলোচনার জন্য ছাত্রদলের পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ইসি কার্যালয়ে যায়।
বিকেল পাঁচটার দিকে প্রতিনিধিদলটি নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে প্রবেশ করেন। কার্যালয়ে প্রবেশের আগে ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম আলোচনার বিষয়টি জানান।
পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদলে রয়েছেন ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আবু আফসান মো. ইয়াহিয়া, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্যামল মালুম ও সাংগঠনিক সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান।
ছাত্রদলের তিনটি ইস্যু হচ্ছে পোস্টাল ব্যালট-সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতদুষ্ট ও প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা নির্বাচনপ্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়ে গুরুতর সংশয় সৃষ্টি করেছে, বিশেষ একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর চাপের মুখে দায়িত্বশীল ও যৌক্তিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে হঠকারী ও অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে ইসি, যা কমিশনের স্বাধীনতা ও পেশাদারত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও হস্তক্ষেপে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন বিষয়ে ইসি নজিরবিহীন ও বিতর্কিত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক চর্চার জন্য অশনিসংকেত।
ছাত্রদল রাকিবুল ইসলাম বলেন, অবস্থান কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক ছাত্রসংগঠন হিসেবে ছাত্রদল তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। ছাত্রদলের একটি প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেবে; কিন্তু যদি দাবি আদায় না হয়, নির্বাচন কমিশনের একজন কর্মকর্তাও বের হতে পারবে না।
ছাত্রদল সভাপতি বলেন, আলোচনায় অংশ নিলেও শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি চলবে। আলোচনা শেষে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে।
এর আগে বেলা ১১টা থেকে ইসি কার্যালয়ের সামনে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা অবস্থান নেন। তাঁরা জানান, রাত পর্যন্ত তাঁদের এ অবস্থান কর্মসূচি চলবে।
কর্মসূচিতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ সংগঠনটির শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত আছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদলের কমিটির নেতা-কর্মীরা কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন।
সরেজমিনে দেখা যায়, নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছেন। ব্যারিকেডের সামনের সড়ক আটকে অবস্থান নিয়েছেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। সেখানে ছাত্রদলের নেতারা বক্তব্য দিচ্ছেন। বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে ইসির একজন কর্মকর্তা কার্যালয় থেকে বের হতে চাইলে বাধা দেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা।