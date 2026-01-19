তারেক রহমানের সঙ্গে ১১ রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ: নির্বাচনসহ নানা বিষয়ে আলোচনা

তারেক রহমানের সঙ্গে ১১ রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ: নির্বাচনসহ নানা বিষয়ে আলোচনা
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে আজ সোমবার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে ৯ জনসহ মোট ১১ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে তিন ধাপে অনুষ্ঠিত এসব বৈঠকে জাতীয় নির্বাচনসহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
দিনের শুরুতে আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে গুলশানে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করতে যান বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার রাষ্ট্রদূত অজিত সিং। এরপর বিকেল পাঁচটার দিকে সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। সবশেষ ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলারের নেতৃত্বে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত জার্মানি, ফ্রান্স, সুইডেন, ডেনমার্ক, স্পেন ও ইতালিসহ মোট ৮ দেশের রাষ্ট্রদূতেরা সাক্ষাৎ করতে যান।
এসব সাক্ষাতের বিষয়ে রাতে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন বিএনপি চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হুমায়ুন কবির।
বৈঠকগুলোকে ফলপ্রসূ ও ইতিবাচক উল্লেখ করে হুমায়ুন কবির বলেন, আলোচনায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রদূতেরা। রাষ্ট্রদূতেরা নির্বাচনের বিষয়ে উৎসাহী এবং বাংলাদেশ যে গণতন্ত্রের দিকে যাচ্ছে, তা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।
আগামী দিনে সরকার গঠন করলে বিএনপির উন্নয়ন পরিকল্পনা কী হবে, সে বিষয়ে রাষ্ট্রদূতেরা জানতে চেয়েছেন। এ ছাড়া দলের ৩১ দফার বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় ও ইইউর সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। একই সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের কিছু চলমান কার্যক্রম ও অগ্রগতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।
হুমায়ুন কবির বলেন, ‘জনাব তারেক রহমান এখন আন্তর্জাতিক মহলের বিবেচনায় বাংলাদেশের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা। আজকের সূচিতে ১১ জন রাষ্ট্রদূত উনার সাথে সাক্ষাতে মিলিত হয়েছেন।’