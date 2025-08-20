এই সরকার কোনোভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারবে না: জি এম কাদের
জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন, এই সরকার কোনোভাবেই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে পারবে না। তিনি বলেন, একটি সুন্দর নির্বাচন বিদ্যমান পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটাতে পারে, কিন্তু সরকার সেই পথে হাঁটছে না। একটি অদৃশ্য ছায়া অনেক উপদেষ্টাকে সঠিকভাবে কাজ করতে দিচ্ছে না।
আজ বুধবার বিকেলে কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্যদের এক জরুরি সভায় জি এম কাদের এ কথা বলেন। এতে তিনি সভাপতিত্ব করেন।
দেশ অনিশ্চয়তার পথে চলছে উল্লেখ করে জি এম কাদের বলেন, ‘ভালো একটি নির্বাচনের জন্য এই সরকারের কাছে সবার প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু আমরা দেখছি এই সরকারের ভেতরে সরকার আছে। একটি অদৃশ্য ছায়া অনেক উপদেষ্টাকে সঠিকভাবে কাজ করতে দিচ্ছে না।’
জি এম কাদের আরও বলেন, দেশে নির্বাচন করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি সরকার। প্রশাসন সব সময় মামলার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। বিচার বিভাগ, প্রশাসন, পুলিশ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় মনোবল তাদের নেই।
নব্য দলীয়করণের ভিত্তিতে পছন্দের লোকজনকে পদায়ন করা হচ্ছে অভিযোগ করে এই নেতা বলেন, এই সরকার নিরপেক্ষতা হারিয়েছে। দেশের মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আছে। সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নেই। খেটে খাওয়া মানুষের আয়–রোজগার কমে যাচ্ছে। দেশে বিনিয়োগ নেই, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিম্নতম পর্যায়ে। বেকার সমস্যা ঊর্ধ্বগামী। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে। একটি সুন্দর নির্বাচন বিদ্যমান পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটাতে পারে, সরকার সেই পথে হাঁটছে না।
জাতীয় পার্টি মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারীর পরিচালনায় প্রেসিডিয়ামের সভায় আলোচনায় অংশ নেন কো-চেয়ারম্যান মোস্তাফিজার রহমান, প্রেসিডিয়াম সদস্য মীর আব্দুস সবুর, সাইফুদ্দিন আহমেদ, আব্দুর রশীদ সরকার, রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া, আলমগীর সিকদার, এমরান হোসেন মিয়া, শেরীফা কাদের, এ কে এম মোস্তাফিজুর রহমান, মনিরুল ইসলাম, এইচ এম শাহরিয়ার আসিফ, মো. আশরাফুজ্জামান, ইকবাল হোসেন, মহসিন ইসলাম, মো. মমতাজ উদ্দীন, মো. আবু তাহের, মইনুর রাব্বী চৌধুরী, আজমল হোসেন ও নুরুন নাহার বেগম।