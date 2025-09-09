রাজনীতি

ভোট গণনায় কারচুপির অভিযোগ আবিদসহ দুই প্রার্থীর, টিএসসি কেন্দ্রের সামনে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ডাকসু নির্বাচনের ভোট গণনায় কারচুপির অভিযোগ তুলে টিএসসি কেন্দ্রের সামনে উত্তেজনার সৃষ্টি করেন ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলামসহ দুজন প্রার্থী ও তাঁদের অনুসারীরা। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায়ছবি: প্রথম আলো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোট গণনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কারচুপি করছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ছাত্রদলসহ দুটি প্যানেলের প্রার্থীরা। আজ ‎মঙ্গলবার সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে টিএসসি কেন্দ্রের সামনে অবস্থান নিয়ে এই অভিযোগ তোলেন তাঁরা। এ সময় প্রার্থীদের সামনে কেন্দ্রটির ভোট গণনা করার দাবি জানান এই প্রার্থীরা। তবে তাতে সাড়া দেয়নি প্রশাসন।

কারচুপির অভিযোগ তুলে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) সামনে উত্তেজনার সৃষ্টি করেন ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের নেতা ও স্বতন্ত্র এজিএস প্রার্থী হাসিবুল ইসলাম। এ ছাড়া ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপনসহ ছাত্রদলের নেতারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তাঁরা অভিযোগ করেন, টিএসসি কেন্দ্রে ভোট গণনা দেখানোর এলইডি স্ক্রিনে ব্যালট বাক্স দেখানো হচ্ছে না। তাই তাঁরা ভোট গণনা দেখতে ভেতরে যেতে চান। কিন্তু প্রশাসন তাঁদের ভেতরে যেতে দিতে বাধা দিয়েছে। আধা ঘণ্টার বেশি টিএসসি কেন্দ্রের সামনে অবস্থান নিলেও ভেতরে ঢুকতে না পেরে এক পর্যায়ে তাঁরা টিএসসি থেকে মিছিল বের করে সিনেট ভবনের দিকে চলে যান। এ সময় তাঁদের ‘ভোট চোর ভোট চোর, জামায়াত শিবির ভোট চোর’ স্লোগান দিতে শোনা যায়।

ডাকসু নির্বাচনের ভোট গণনায় কারচুপির অভিযোগ তুলে টিএসসি কেন্দ্রের সামনে উত্তেজনার সৃষ্টি করেন ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলামসহ দুজন প্রার্থী ও তাঁদের অনুসারীরা। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায়
ছবি : প্রথম আলো

ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা শুনতে পেরেছি শিবিরের প্রার্থীরা বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট গণনা দেখছেন। তবে আমরা কেন পারব না? তাহলে আমরা কীভাবে প্রশাসনের ওপর বিশ্বাস করব? বিভিন্ন জায়গায় কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসন কী করতে চাচ্ছে, সেটি আমরা বুঝতে পারছি না।’

ওই সময় টিএসসি ভোটকেন্দ্রের সামনে স্থাপন করা এলইডি স্ক্রিন বন্ধ অবস্থায় দেখা গেছে। তবে কয়েকজনকে সেটি চালুর চেষ্টা করতে দেখা যায়। পরে রাত পৌনে আটটার দিকে স্ক্রিনটি চালু করা হয়।

