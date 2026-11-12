নুসরাতের বাড়িতে আগুন, শর্টসার্কিটের ধারণা: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নুসরাতের বাড়িতে আগুন, শর্টসার্কিটের ধারণা: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
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স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ জাতীয় সংসদকে জানিয়েছেন, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য নুসরাত তাবাসসুমের গ্রামের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে হয়ে থাকতে পারে। অধিকতর তদন্তে নাশকতার প্রমাণ মিললে সরকার সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনে পেট্রলবোমার কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম চারটি পেট্রলবোমা ব্যবহারের অভিযোগ করেন। বিজিবি, ফায়ার সার্ভিস, প্রশাসন ও পুলিশ যৌথভাবে তদন্ত করছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একটি জিডি হয়েছে।