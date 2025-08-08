সম্মেলন আহ্বান সম্পূর্ণ অবৈধ, দলের মূলধারার কেউ যাবে না: শামীম হায়দার

সম্মেলন আহ্বান সম্পূর্ণ অবৈধ, দলের মূলধারার কেউ যাবে না: শামীম হায়দার
জাতীয় পার্টির নামে সম্মেলন আয়োজন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন দলের জি এম কাদের অংশের মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী। এই সম্মেলনকে ‘বেআইনি’ দাবি করে তিনি বলেছেন, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের দেশে আছেন, সুস্থ আছেন এবং নিয়মিত অফিস করছেন। তিনি কাউকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিয়োগ করেননি। চেয়ারম্যান দায়িত্ব না দিলে অন্য কোনো পন্থায় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হওয়ার সুযোগ নেই। ফলে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁদের কার্যক্রম বেআইনি ও অবৈধ।
আজ শুক্রবার বেলা ১১টায় কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে শামীম হায়দার পাটোয়ারী এ কথা বলেন।
আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির একটি অংশ আগামীকাল শনিবার গুলশানের একটি মিলনায়তনে দলের দশম সম্মেলন ডেকেছেন। দলের সাবেক রাজনৈতিক সহকর্মীদের প্রতি শামীম হায়দার পাটোয়ারী আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন একসঙ্গে রাজনীতি করেছি, তাই শিষ্টাচারের কারণে আমি মনে করি, তাঁরা কাউন্সিল থেকে বিরত থাকবেন। তাঁদের এই কাউন্সিল রাজনীতিতে কোনো সুবাতাস আনবে না। কারণ, তাঁদের এই কাউন্সিল আহ্বান সম্পূর্ণ অবৈধ।’
বহিষ্কৃত ব্যক্তিদের কাউন্সিলে জাতীয় পার্টির মূলধারার কোনো নেতা-কর্মী যাবেন না বলে দাবি করেন শামীম হায়দার পাটোয়ারী। তিনি বলেন, ‘যারা জাতীয় পার্টি ভেঙেছে, তারা কেউই রাজনীতিতে সফল হতে পারেনি। এরশাদের জাতীয় পার্টি বা জি এম কাদেরের জাতীয় পার্টি হচ্ছে মূলধারার জাতীয় পার্টি। মূলধারার জাতীয় পার্টি টিকে ছিল, টিকে থাকবে।’ এ প্রসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, পার্টির চেয়ারম্যানসহ দুজনের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে আদালতের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আদেশের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে।
শামীম হায়দার বলেন, ‘আদালতের নির্দেশনাটি হলো, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও দপ্তর সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলার পরবর্তী ধার্য তারিখ পর্যন্ত সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই আদেশে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানকে বাতিল করা হয়নি, চেয়ারম্যান পদ অবৈধ ঘোষণা করা হয়নি এবং বর্তমান চেয়ারম্যানকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়নি। মানে হচ্ছে, যারা প্রাথমিক সদস্যপদসহ বহিষ্কৃত হয়েছে, তারা অদ্যাবধি পর্যন্ত বহিষ্কৃত আছে। ফলে বহিষ্কৃতদের পক্ষে জাতীয় পার্টির কোনো সভায় অংশ নেওয়া অবৈধ।’
এক প্রশ্নের জবাবে শামীম হায়দার বলেন, ‘দেশে এখন নির্বাচনের কোনো পরিবেশ নেই। রাষ্ট্রের ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এমন বাস্তবতায় মনে হচ্ছে নির্বাচন করার জন্য সরকারের কোনো আন্তরিকতা ছিল না। নির্বাচন নিয়ে সরকার নতুন ইনিংস শুরু করেছে। আমরা দেখতে চাই, এই ইনিংসে সরকার কেমন ব্যাটিং-বোলিং করে। এরপরেই আমরা নির্বাচনের ব্যাপারে সঠিক মন্তব্য করতে পারব। তবে এখন যদি সরকার সচেষ্ট হয় তাহলে আগামী ছয় মাসের মধ্যে হয়তো নির্বাচন করা সম্ভব হবে।’
অন্য এক প্রশ্নের জবাবে শামীম হায়দার বলেন, ‘দেশে যদি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিত স্বাভাবিক না থাকে, পুলিশ ও প্রশাসন যদি সঠিকভাবে কাজ না করে এবং নির্বাচনে “লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড” (সমান সুযোগ) না থাকে, তাহলে নির্বাচনে অংশ নেওয়া হচ্ছে হাত–পা বেঁধে সাঁতার কাটতে নামার শামিল। সরকার যদি শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ হয়, তবেই আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব।’
জি এম কাদেরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির মহাসচিব আরও বলেন, জাতীয় পার্টির সঙ্গে বর্তমান সরকার অবিচার করছে। অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গেও নির্বাচন কমিশন দফায় দফায় সভা করছে, কিন্তু নিবন্ধিত এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জাতীয় পার্টিকে সভায় ডাকছে না। নির্বাচন কমিশন সংবিধানের শপথ নিলে অবশ্যই জাতীয় পার্টিকে আলোচনায় ডাকা উচিত। নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না থাকার একটি বড় নিদর্শন হচ্ছে, জাতীয় পার্টিকে আলোচনায় ডাকা হচ্ছে না।
সংবাদ সম্মেলনে শামীম হায়দার পাটোয়ারী গতকাল গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যার তীব্র প্রতিবাদ ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য সাইফুদ্দিন আহমেদ, রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া, আলমগীর শিকদার, ইকবাল হোসেন, মহসিনুল ইসলাম, মমতাজ উদ্দিন, মইনুর রাব্বি চৌধুরী, চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা হেনা খান, গোলাম মোস্তফা, খলিলুর রহমান প্রমুখ।