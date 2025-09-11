জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ক্ষমতা কমিশনের নেই: আলী রীয়াজ

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ক্ষমতা কমিশনের নেই: আলী রীয়াজ
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ক্ষমতা জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের নেই বলে জানিয়েছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশে তিনি বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কমিশনের পক্ষ থেকে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া হবে না। বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা কমিশনের কাছে নেই। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য সব রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে কমিশন সরকারকে জানাতে পারে। আমরা সেই প্রক্রিয়াটা অনুসরণ করছি।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত সংস্কার–সংক্রান্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক বসেছে ঐকমত্য কমিশন। বৈঠকের শুরুতে এসব কথা বলেন আলী রীয়াজ।
কমিশনের আলোচনায় বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, ইসলামী আন্দোলনসহ প্রায় ৩০টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে।
অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, ‘সর্বশেষ আলোচনায় নোট অব ডিসেন্টসহ কিছু কিছু জায়গায় আমার একমাত্র হতে পেরেছিলাম। তার একটি খসড়া আমরা আপনাদের (রাজনৈতিক দলগুলো) দিয়েছিলাম, আপনারা মতামত দিয়েছেন। অঙ্গীকার নামার বিষয়ে বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে। আশা করছি, চূড়ান্ত খসড়া বিকেল নাগাদ পৌঁছে দেওয়া যাবে।’
এই সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন আলী রীয়াজ। তিনি বলেন, ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার নিয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি প্যানেল করে আমরা একাধিকবার আলোচনা করেছি। এই প্যানেলে দুজন সাবেক বিচারপতি, তিনজন আইনজীবী, একজন আইনের শিক্ষক ছিলেন৷ প্যানেলে আলোচনার এক পর্যায়ে অ্যাটর্নি জেনারেলকে যোগ দিতে বলেছিলাম, তিনি যোগ দিয়েছিলেন। আইন উপদেষ্টা একটা বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞ প্যানেল ও রাজনৈতিক দলের মতামতের ভিত্তিতে বুঝতে পেরেছি জুলাই সনদের কিছু কিছু বিষয় অন্তর্বর্তী সরকার বাস্তবায়ন করতে পারে।
আলী রীয়াজ বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে আমরা কমিশনের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাচ্ছি না। আমরা চাচ্ছি, বিশেষজ্ঞ প্যানেল ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য সরকারকের কাছে সুপারিশ করা।
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (জাতীয় ঐকমত্য কমিশন) মনির হায়দারের সঞ্চালনায় বৈঠকে উপস্থিত আছেন কমিশনের সদস্য, বিচারপতি এমদাদুল হক, বদিউল আলম মজুমদার, ইফতেখারুজ্জামান, আইয়ুব মিয়া।