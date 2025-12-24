রাজনীতি

১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের ভোট যেন না পেছায়, ইসিকে এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
নির্বাচন ভবনে সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে এনসিপির প্রতিনিধি দল সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। রাজধানীর আগারগাঁও। ২৪ ডিসেম্বরছবি: প্রথম আলো

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যাতে না পেছানো হয়, নির্বাচন কমিশনের কাছে সে দাবি জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। তবে দলটি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখ পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ করেছে। একই সঙ্গে কিছু আশঙ্কা প্রকাশ করে ইসিকে সতর্ক করেছে।

আজ বুধবার দুপুরে এনসিপির দুই সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ দাবি জানায়।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী সাংবাদিকদের বলেন, ‘দেশের যে অস্থিতিশীল অবস্থা রয়েছে, সেখান থেকে আমরা তাদের (ইসি) বলেছি যে ১২ তারিখেই যাতে ইলেকশনটা আমরা সম্পন্ন করতে পারি। নির্বাচন কমিশনের এই ব্যাপারে কী পদক্ষেপ আছে সে বিষয়ে আমরা জানতে চেয়েছি।’

এনসিপির এই নেতা বলেন, ইসি তাদের আশ্বস্ত করেছে, তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে ইসি বৈঠক করেছে, তাদের সে সক্ষমতা আছে।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আমরা জাতীয় নাগরিক পার্টির পক্ষ থেকে বলেছি, যাতে এই ঘোষিত ডেট (তারিখ) না পিছায়। ইলেকশনটা যথাসময় অনুষ্ঠিত হয়। কারণ আওয়ামী লীগ বিভিন্ন ওয়েতে (ভাবে) এবং ভারত বাংলাদেশে ডিস্টেবিলাইজ (অস্থিতিশীল) করে ইলেকশনটাকে পেছানোর চেষ্টা করছে।’

১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হবে না—এমন কোনো আশঙ্কা করছেন কি না, এই প্রশ্নের জবাবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, আশঙ্কা তো বাংলাদেশে রয়েছে। তাঁরা বলেছেন, ইসি যাতে এমন কোন ছোট ভুল না করে, যার কারণে নির্বাচন পিছিয়ে যায়। তাঁরা কিছু আশঙ্কা দেখতে পেয়েছেন, সেগুলোর বিষয়ে ইসিকে সতর্ক করেছেন।

এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব জহিরুল ইসলাম মূসা সাংবাদিকদের বলেন, সামগ্রিকভাবে নির্বাচনের পরিবেশ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আচরণবিধির প্রতিপালন, প্রবাসী ভোট ও গণভোটের বিষয়ে তাঁরা সিইসির সঙ্গে কথা বলেছেন।

