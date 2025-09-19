হাজারীবাগে ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতিকালে আওয়ামী লীগের ১১ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

হাজারীবাগে ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতিকালে আওয়ামী লীগের ১১ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার
রাজধানীর হাজারীবাগে ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতিকালে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ১১ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সকালে হাজারীবাগের সিকদার পেট্রলপাম্পের সামনের বেড়িবাঁধ থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন লালবাগ থানা আওয়ামী লীগের কর্মী মো. নুর ইসলাম (৫৬), চকবাজার থানা যুবলীগের কর্মী সৈয়দ বাদশা মিয়া (৫৫), হাজারীবাগ থানা ছাত্রলীগের কর্মী মো. জাহিদ হাসান হৃদয় (১৯), কামরাঙ্গীরচর থানা ছাত্রলীগের কর্মী সাব্বির হোসেন (১৯), মো. বিল্লাল হোসেন (১৯), মো. মিলন মৃধা (২৩), মো. আমির হোসেন (১৯), কামরাঙ্গীরচর থানা যুবলীগের কর্মী মানিক দাস (৩০), শ্রাবণ আহমেদ ওরফে ইভান (১৯), হাজারীবাগ থানা যুবলীগের কর্মী মো. মুসফিকুর রহিম (২৬) এবং নারায়ণগঞ্জ সদর থানা যুবলীগের কর্মী মো. ফরহাদ হোসেন মাতুব্বর (২৮)।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সকাল সাড়ে ৭টার দিকে হাজারীবাগ সিকদার পেট্রলপাম্পের সামনে বেড়িবাঁধ রোডের ওপর কার্যক্রম নিষিদ্ধ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গসংগঠনের অজ্ঞাতনামা ১০০-১৫০ জন সদস্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়ে মিছিলের প্রস্তুতি শুরু করেন। হাজারীবাগ থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় হাজারীবাগ থানা-পুলিশ আওয়ামী লীগের স্লোগানসংবলিত ব্যানারসহ ১১ জনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে। অন্যরা পালিয়ে যান। এ ঘটনায় হাজারীবাগ থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়।