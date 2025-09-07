তেজগাঁওয়ে ঝটিকা মিছিল থেকে গ্রেপ্তার ৮ জন চার দিনের রিমান্ডে

তেজগাঁওয়ে ঝটিকা মিছিল থেকে গ্রেপ্তার ৮ জন চার দিনের রিমান্ডে
রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঝটিকা মিছিল থেকে গ্রেপ্তার কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগ ও দলটির সহযোগী সংগঠনের আট নেতা-কর্মীর চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। এ ছাড়া আইনের সংস্পর্শে আসা এক কিশোরকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।
ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত আজ শনিবার এ আদেশ দেন।
রিমান্ড মঞ্জুর হওয়া আট আসামি হলেন কাফরুল থানা ছাত্রলীগের সদস্য মো. জিয়াউর রহমান (২০), হাবিবুল্লাহ বাহার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্রলীগের সদস্য রুবেল হোসেন (২৭), আবদুর রহমান (৪০), মো. ফায়িম তালুকদার (২০), মো. ফিরোজ আহমেদ (২৩), মো. মেহেদী হাসান হৃদয় (২২), এ টি এম ওমর ফারুক (৫৭) ও মো. সজিব খান (৩১)।
এর আগে তেজগাঁও থানায় দায়ের করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা মামলায় এই আটজনকে আদালতে হাজির করে সাত দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন করে পুলিশ। আসামিপক্ষ থেকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন নাকচ হয়। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে আদালত আটজনকে চার দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দেন।
এর আগে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঝটিকা মিছিল থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ৯ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নাশকতার পরিকল্পনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁদের আটক করা হয়েছে বলে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) জানিয়েছে।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসলাম হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, বেলা পৌনে দুইটার দিকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকার নাবিস্কো মোড়ে ঝটিকা মিছিল বের করেন। এ সময় তাঁরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নয়জনকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় অন্যরা পালিয়ে যান।
এর আগে শুক্রবার তেজগাঁওসহ ঢাকার তিন জায়গায় আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল থেকে আটজনকে আটক করে পুলিশ।