নিবন্ধনের শর্ত পূরণ করেছে এনসিপিসহ দুই দল, ১২টি নিয়ে আরও পর্যালোচনা

নিবন্ধনের শর্ত পূরণ করেছে এনসিপিসহ দুই দল, ১২টি নিয়ে আরও পর্যালোচনা
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বাংলাদেশ জাতীয় লীগ নিবন্ধনের শর্ত পূরণ করেছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ দুটি দলকে নিবন্ধন দিতে যাচ্ছে ইসি। এ দুটি দলের বিষয়ে কারও কোনো আপত্তি আছে কি না, জানতে চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দেবে ইসি। এর বাইরে আদালতের নির্দেশনা থাকায় বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টিকে নিবন্ধনযোগ্য বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নির্বাচন ভবনে ইসি সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, এনসিপির প্রতীক নিয়ে একটি বিষয় অনিষ্পন্ন আছে। তারা যে প্রতীক চেয়েছিল, তা ইসির এ–সংক্রান্ত বিধিমালার তফসিলে নেই। তাদের কাছে প্রতীক চেয়ে চিঠি দেবে ইসি। তারা যে প্রতীকের কথা বলবে, সেটা উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে।
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ইসিতে নিবন্ধনের জন্য ১৪৩টি দল আবেদন করেছিল। প্রাথমিক বাছাইয়ে ২২টি দল টিকেছিল, যেগুলোর বিষয়ে মাঠপর্যায়ে তথ্য যাচাই করে ইসি। এর মধ্যে দুটি দল শর্ত পূরণ করেছে। তিনটি দলের বিষয়ে আরও পর্যালোচনা করা হবে। ৯টি দলের বিষয়ে অধিকতর তদন্ত করা হবে। আর সাতটি দলের আবেদন নামঞ্জুর করা হয়েছে।
ইসি সচিব জানান, নিবন্ধনের বিষয়ে তিনটি দলকে অধিকতর পর্যালোচনা করা হবে। সেগুলো হলো বাংলাদেশ আম জনগণ পার্টি, জাতীয় জনতা পার্টি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ–শাহজাহান সিরাজ)।
ইসি সচিব জানান, ৯টি দলের বিষয়ে অধিকতর তদন্ত করা হবে। সেগুলো হলো আমজনতার দল, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক পার্টি (বিজেপি), বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী), বাংলাদেশ জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি, ভাসানী জনশক্তি পার্টি, বাংলাদেশ বেকার মুক্তি পরিষদ, জনতার দল, মৌলিক বাংলা ও জনতা পার্টি বাংলাদেশ।
জেলা–উপজেলা পর্যায়ে অস্তিত্ব ও কার্যকারিতার পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমাণ না পাওয়ায় যে সাতটি দলের আবেদন নামঞ্জুর করা হয়েছে, সেগুলো হলো ফরোয়ার্ড পার্টি, বাংলাদেশ সংস্কারবাদী পার্টি (বিআরপি), বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-সিপিবি এম), জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি, বাংলাদেশ বেকার সমাজ, বাংলাদেশ সল্যুশন পার্টি এবং নতুন বাংলাদেশ পার্টি ।