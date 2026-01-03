তারেক রহমানের একান্ত সচিব আব্দুস সাত্তার, প্রেস সচিব সালেহ শিবলী
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের একান্ত সচিব ও প্রেস সচিব পদে দুজনকে নিযুক্ত করা হয়েছে।
আজ শনিবার বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বেলা দেড়টার কিছু আগে বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তারেক রহমানের একান্ত সচিব হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তারকে।
আর তারেক রহমানের প্রেস সচিব হয়েছেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ এ এম সালেহ (সালেহ শিবলী)।