‘প্রত্যক্ষ রাজসাক্ষীর বয়ানে জামায়াত-শিবির-মওদুদিবাদের মুখোশ উন্মোচন’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

‘প্রত্যক্ষ রাজসাক্ষীর বয়ানে জামায়াত-শিবির-মওদুদিবাদের মুখোশ উন্মোচন’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন
‘প্রত্যক্ষ রাজসাক্ষীর বয়ানে জামায়াত-শিবির-মওদুদিবাদের মুখোশ উন্মোচন’ নামের একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হয়েছে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে। বইটির লেখক শাকের হোসাইন শিবলি একসময় সাংবাদিকতা করতেন।
আজ শনিবার বিকেলে প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে কওমি ঘরানার আলেমরা ‘ইসলামের নামে মওদুদিবাদ এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদা পোষণকারী’ জামায়াতে ইসলামীকে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
ইসলামী আকিদা সংরক্ষণ কমিটি নামের একটি সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ‘সাতচল্লিশের দেশভাগ থেকে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান: আলেম সমাজের ভূমিকা ও আগামীর করণীয়’ শিরোনামে একটি আলোচনা সভাও হয়।
ইসলামী আকিদা সংরক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক মুফতি রিজওয়ান রফীকি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মীর ইদ্রিস, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের (একাংশ) মহাসচিব মাওলানা গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির মাওলানা আজম খানসহ কওমি ঘরানার আলেম ও শিক্ষকদের অনেকে সেখানে বক্তব্য দেন।
অনুষ্ঠান শেষে আয়োজকদের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়, ‘জামায়াত-শিবির-মওদুদিবাদের মুখোশ উন্মোচন’ বইটি একটি ‘প্রামাণ্য গ্রন্থ’। জামায়াত-শিবিরের ভ্রান্তি বিষয়ে পাকিস্তান-ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন আলেমের সাক্ষাৎকার এবং তাদের হাতে নির্যাতনের শিকার আলেমদের খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে এই বইয়ে।
অনুষ্ঠানের বক্তাদের উদ্ধৃত করে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘ক্ষমতার জন্য জামায়াত-শিবির ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধানের অপব্যাখ্যা করছে। এবারের নির্বাচনকে ঘিরে ইসলামি ঐক্যের নামে দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের সঙ্গে জামায়াত প্রতারণা করেছে। শুরুতে তারা সব ইসলামি দলকে ইসলাম কায়েমের স্বপ্ন দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের স্বভাবজাত মোনাফিকির মাধ্যমে ইসলামি দলগুলোর ঐক্য ভেঙে দিয়েছে। এভাবেই প্রতিটি নির্বাচনের আগে যুগে যুগে তারা ইসলামপন্থা ও মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করেছে। তারা যদি কোনোভাবে ক্ষমতায় আসার সুযোগ পায়, তাহলে আমাদের দেশের মসজিদ, মাদ্রাসা, দাওয়াত-তাবলিগ, তাসাউফ ও সুলুকের কাজ হুমকির মুখে পড়বে। তাই এ বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।’
মওদুদিবাদী জামায়াতের সঙ্গে আলেমদের বিরোধ রাজনৈতিক নয়, বরং আদর্শিক—এ কথা উল্লেখ করে অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, জামায়াত ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে রাজনীতি করলেও আদর্শিকভাবে সেই পথে নেই।