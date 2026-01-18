নাহিদ ইসলাম ও নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে শোকজ  

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন
নাহিদ ইসলাম ও নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে শোকজ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে কারণ দর্শাতে (শোকজ) বলা হয়েছে।
রোববার রিটার্নিং কর্মকর্তা ও ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী স্বাক্ষরিত পৃথক চিঠিতে তাঁদের শোকজ করা হয়। ঢাকার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আজমুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে শহরের সব জায়গা থেকে বিলবোর্ডগুলো অপসারণ এবং আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে বিষয়ে বেলা ১১টার মধ্যে প্রার্থীকে নিজে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে সশরীর উপস্থিত হয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে।
তবে নাহিদ ইসলাম ও নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে বিধিবহির্ভূতভাবে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে মনে করেন দলটির নির্বাচনী মিডিয়া উপকমিটির প্রধান মাহাবুব আলম।
এক বিবৃতিতে এনসিপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘দেশ সংস্কারের গণভোট হ্যাঁ-এর পক্ষে থাকুন’ সংবলিত ব্যানার টাঙানো হয়েছে। যেটা নাহিদ ইসলাম ও নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর শাপলাকলি মার্কায় ভোট দেওয়ার কোনো প্রচার ছিল না। গণভোটের প্রচারের জন্য যেসব বিধিমালা রয়েছে, তা কোনোভাবেই লঙ্ঘিত হয়নি। তা ছাড়া নির্বাচনী আচরণবিধির কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।