মিরপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, বেশ কয়েকজন আহত

মিরপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, বেশ কয়েকজন আহত
রাজধানীর মিরপুরের পীরেরবাগে স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার বিকেলে পীরেরবাগের ৬০ ফুট এলাকা এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, বিকেলে কয়েকজন নারী পীরেরবাগ এলাকার একটি বাসায় গিয়ে ভোটের প্রচার শুরু করেন। তাঁরা নিজেদের জামায়াতের কর্মী পরিচয় দিয়ে ভোটের প্রচার চালান। বিষয়টি জানার পর স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা তাঁদের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়ান। একপর্যায়ে চার নারীকে আটকে রাখা হয়।
খবর পেয়ে আটকে পড়া নারীদের উদ্ধার করতে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা–কর্মীরা ঘটনাস্থলে গেলে স্থানীয় বিএনপি নেতা–কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ শুরু হয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষ লাঠিসোঁটা নিয়ে একে অপরের ওপর হামলা চালায়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন।
পুলিশ বলছে সংঘর্ষ নয়, স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে। পুলিশের মিরপুর অঞ্চলের সহকারী কমিশনার (এসি) মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, যতটুকু তথ্য জানা গেছে, পীরেরবাগে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে। মারামারি বা সংঘর্ষের খবর জানা নেই।