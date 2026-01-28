নির্বাচনী প্রচারে ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নেই: নাহিদ ইসলাম

নির্বাচনী প্রচারে ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নেই: নাহিদ ইসলাম
নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ বা সবার জন্য সমান সুযোগ না থাকার অভিযোগ তুলেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘যখন একজন প্রার্থীকে আক্রমণ করা হয়, হেনস্তা করা হয় বা তাঁর সমর্থক-কর্মীদেরকে বাধা দেওয়া হয়...প্রশাসন কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেয় না। তখন এটাকে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বলতে পারি না।’
আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় নির্বাচনী প্রচার শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন নাহিদ ইসলাম। পরে তিনি স্থানীয়দের সঙ্গে গণসংযোগ করেন এবং ‘শাপলা কলি’ প্রতীকে ভোট ও গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে সমর্থন চান।
গতকাল মঙ্গলবারের পর থেকে নির্বাচনের পরিবেশে বিঘ্ন ঘটছে উল্লেখ করে নাহিদ বলেন, সারা দেশে ১১–দলীয় জোটের নারী কর্মীদের হেনস্তা ও আক্রমণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে এনসিপির দুই প্রার্থী ঢাকা-১৮ ও ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থীকে হেনস্তা করা হয়েছে, আক্রমণ করা হয়েছে।
নির্বাচনী প্রতিপক্ষ বিএনপির দিকে ইঙ্গিত করে এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, একধরনের পেশিশক্তির মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তার এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রম তৈরির অপচেষ্টা চলছে। নির্বাচন ঘিরে আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, যে দলের পক্ষ থেকে এসব করা হচ্ছে, তারা সামনে গিয়ে তা আরও বাড়াবে।
নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, জনগণের ওপর তাদের ভরসা কম। ১১ দলের পক্ষে জনজোয়ার তৈরি হয়েছে। এই জনজোয়ারকে তারা ভয় পাচ্ছে, প্রতিদ্বন্দ্বীকেও ভয় পাচ্ছে। এ কারণে তারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নির্বাচনে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।
নির্বাচন কমিশন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে অভিযোগ জানিয়েও প্রতিকার মেলেনি বলে অভিযোগ করেছেন নাহিদ ইসলাম।
নাহিদ ইসলাম বলেন, তাঁরা বারবার বলেছেন, এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে নির্বাচন একপক্ষীয় হয়ে পড়বে এবং জনগণের প্রকৃত রায় প্রতিফলিত হবে না। এখনই যদি এসব বন্ধ না করা যায়, তাহলে নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ আর থাকবে না।
স্থানীয় সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের উদ্দেশে ঢাকা-১১ আসনের এই প্রার্থী বলেন, ‘আমরা চাই বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে পরিবর্তন হবে। সংস্কার হবে। দুর্নীতি এবং বৈষম্যমুক্ত একটা রাষ্ট্র আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারব।’