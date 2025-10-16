রাজনীতি

জুলাই সনদে সই করার বিষয়ে কোন রাজনৈতিক দল কী বলল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বুধবার সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক হয়ছবি: প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া

জুলাই জাতীয় সনদে সই করার বিষয়ে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছে কয়েকটি রাজনৈতিক দল। এর মধ্যে গণসংহতি আন্দোলন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি, গণ অধিকার পরিষদ সনদে স্বাক্ষর করার কথা জানিয়েছে।

বিপরীতে জুলাই জাতীয় সনদের সর্বশেষ সংস্করণ সংস্কার করা না হলে তাতে স্বাক্ষর না করার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–মার্ক্সবাদী, বাংলাদেশ জাসদ। এ ছাড়া সনদে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্র না থাকলে সনদে স্বাক্ষর না করার কথা জানিয়েছে গণফোরামও।

বুধবার সন্ধ্যায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক শেষে পৃথকভাবে ব্রিফ করেন দলগুলোর নেতারা। এর আগে সন্ধ্যা ছয়টার পর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বসে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।

বৈঠক শেষে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, ‘আমাদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এগিয়ে যেতে হবে। কিছু বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, কিছু বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট (দ্বিমত) রয়েছে। এগুলো গণভোটের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।’ জাতীয় নির্বাচনের দিনই গণভোট আয়োজনের কথাও জানিয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, ‘সনদের খসড়ায় জুলাই জাতীয় সনদের পটভূমির সঠিক ইতিহাস বর্ণিত হয়নি এবং নোট অব ডিসেন্টগুলো সঠিকভাবে আসেনি।’

বজলুর রশীদ বলেন, ‘আলোচনা চলাকালে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির বিষয়ে আমরা নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে ওয়াকআউট করেছিলাম। এই সনদ নোট অব ডিসেন্টসহ কীভাবে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হবে, জুলাই সনদের কোনো বিষয় নিয়ে আদালতে যাওয়া যাবে না—এসব বিষয় নিয়ে আমাদের আপত্তি আছে। আমরা আগামী ১৭ তারিখ জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করব না।’

সংবিধানের তফসিল থেকে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্র বাদ দেওয়া হলে গণফোরাম জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করবে না বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান।

এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, জুলাই জাতীয় সনদ আগামী দিনের রাজনীতির গতি নির্ধারণকারী সনদ। এই সনদের কিছু অংশে যাঁরা নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছেন, আশা করি তাঁরা শেষ পর্যায়ে এসে হলেও কিছুটা নমনীয় হবেন।
জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মহাসচিব মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী বলেন, ‘আগামী শুক্রবার আমরা জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করব।’

এ ছাড়া সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আশরাফ আলী আকন্দ, বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য মুশতাক হোসেন, গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান প্রমুখ।

