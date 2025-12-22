বিএনপির সঙ্গে সমঝোতা না হলে ৩০০ আসনে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করার পক্ষে গণ অধিকার পরিষদ

বিএনপির সঙ্গে সমঝোতা না হলে ৩০০ আসনে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করার পক্ষে গণ অধিকার পরিষদ
বিএনপির সঙ্গে কম আসনে সমঝোতায় না যাওয়ার পক্ষে গণ অধিকার পরিষদের বেশির ভাগ নেতা। এ ক্ষেত্রে তাঁরা এককভাবে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করার পক্ষে। তবে এ বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। আজ সোমবার দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় বিএনপির সঙ্গে সমঝোতায় যাওয়া নিয়ে এ আলোচনা হয় বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।
গণ অধিকার পরিষদকে দুটি আসন ছাড়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি—গতকাল রোববার এমন একটি খবর ছড়িয়ে পড়ে। শোনা যায়, পটুয়াখালী-৩ (দশমিনা-গলাচিপা) আসনে দলের সভাপতি নুরুল হক এবং ঝিনাইদহ-২ (হরিণাকুণ্ডু-সদর) আসনে সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খানকে আসন ছাড় দেবে।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার বিএনপির সঙ্গে গণ অধিকার পরিষদের সভা হয়। সেখানে পরিষদের পক্ষ থেকে ১০টি আসনে সমঝোতার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তবে বিএনপি প্রাথমিকভাবে দুটি আসনে সমঝোতার কথা বলে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর দলটির নেতাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আজ দুপুরে বৈঠক ডাকা হয়। সেখানে প্রয়োজনে এককভাবে দলীয় প্রতীকে ৩০০ আসনে নির্বাচন করার পক্ষে বেশির ভাগ নেতা কথা বলেন।
জানতে চাইলে নুরুল হক সোমবার সন্ধ্যায় মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, বিএনপির সঙ্গে আসন সমঝোতার বিষয়টি নিয়ে দলের বৈঠক হয়েছে। সেখানে দলের নেতারা জানিয়েছেন, গণ-অভ্যুত্থানের পরে গণ অধিকার নিয়ে মানুষের যে প্রত্যাশা, বিএনপির সঙ্গে আসন সমঝোতায় সেটি পূরণ হয়নি। বরং এটি মেনে নিলে সেটি গণ অধিকার পরিষদের জন্য আত্মঘাতী এবং অসম্মানের হবে।
নুরুল হক আরও বলেন, বিএনপির সঙ্গে এত কম আসনে সমঝোতা না করে প্রয়োজনে আলাদাভাবে নির্বাচন করার বিষয়ে মত দিয়েছেন দলের বেশির ভাগ নেতা। বিষয়টি নিয়ে আবার বৈঠক হবে। সেখান থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।