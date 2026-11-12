পরপর দুই ঘটনা ভাবিয়ে তুলেছে এনসিপি নেতাদের

পরপর দুই ঘটনা ভাবিয়ে তুলেছে এনসিপি নেতাদের
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এনসিপির ছাত্রনেতা হাসিবুল ইসলাম ও সংসদ সদস্য নুসরাত তাবাসসুমের বাড়িতে হামলার ঘটনায় দলটি উদ্বিগ্ন। মৌলভীবাজারে হাসিবুলের ওপর চাপাতি হামলা এবং কুষ্টিয়ায় নুসরাতের বাড়িতে পেট্রলবোমা হামলার অভিযোগ উঠেছে। নুসরাত আগে থেকেই হুমকির শিকার হয়ে জিডি করেছিলেন। এনসিপি মনে করে, দেশে অরাজকতা তৈরির চেষ্টা চলছে এবং বিএনপি সরকার নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। এটা এনসিপিকে ভয় দেখাতে বিএনপির কৌশল হতে পারে বলে সন্দেহ করছে দলটি।