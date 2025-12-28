রাজনীতি

সিপিবির প্রার্থীরা জমিদার হতে নন, জনগণের কথা বলতে সংসদে যেতে চান: রুহিন হোসেন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) প্রার্থী ডা. আহমেদ সাজেদুল হক। এ সময় দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেনসহ আরও কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন। ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ছবি: প্রথম আলো।

‘বর্তমান ব্যবস্থায় সংসদ সদস্যরা জনগণের প্রতিনিধি না হয়ে অনেক ক্ষেত্রে জমিদারে পরিণত হন। এমপি হলে থোক বরাদ্দ, শুল্কমুক্ত গাড়িসহ নানা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, যা আমাদের সংবিধানের চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন আমরা চাই,’ কথাগুলো বলেছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রুহিন হোসেন প্রিন্স।

আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে ঢাকা-১৫ আসনে সিপিবির প্রার্থী ডা. আহমেদ সাজেদুল হক মনোনয়নপত্র জমা দেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন রুহিন হোসেনসহ দলটির অন্য নেতারা।

ঢাকা–১২ আসনে সিপিবি মনোনীত প্রার্থী কল্লোল বনিক আজ রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন
ছবি: সংগৃহীত

রুহিন হোসেন বলেন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) দীর্ঘদিন ধরে নীতিনিষ্ঠ অবস্থান বজায় রেখে রাজনীতি করে আসছে। এই নীতিনিষ্ঠ রাজনীতির পক্ষে জনগণের ম্যান্ডেট অর্জনের লক্ষ্যে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিপিবি নিজস্ব প্রতীক ‘কাস্তে’ নিয়ে অংশগ্রহণ করছে।

সিপিবির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন, ‘আজ ঢাকা-১৫ আসনে আমাদের প্রার্থী ডা. আহমেদ সাজেদুল হকের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই, আমাদের প্রার্থীরা কোনো জমিদার হতে নন। তাঁরা সাধারণ মানুষের স্বার্থে আইন প্রণয়ন ও সংসদে জনগণের কথা বলতেই সেখানে যেতে চান।’

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সিপিবির ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি হাসান হাফিজুর রহমান, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আলী কাউসার মামুনসহ দলটির নেতা-কর্মীরা।

