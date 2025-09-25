নাগরিক ঐক্যও শাপলা চেয়েছিল, দেওয়া হয়নি: সিইসি

নাগরিক ঐক্যও শাপলা চেয়েছিল, দেওয়া হয়নি: সিইসি
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, নাগরিক ঐক্যও শাপলা প্রতীক চেয়েছিল। তাদেরও দেওয়া হয়নি।
সিইসি বলেন, ‘আমরা ওদের (নাগরিক ঐক্য) তো দিইনি। নাগরিক ঐক্য, প্রথম তো তারাই চেয়েছে। কিন্তু দিইনি। কিন্তু এখন দেখি যে আপনারা (সাংবাদিক) খুব আলোচনায় আনছেন। আমাদের সিনিয়র সেক্রেটারি অলরেডি এ ব্যাপারে অনেক ব্রিফ করেছেন। আমি এ ব্যাপারে আর কোনো বক্তব্য এখন দিতে চাই না।’
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। সেখানে শাপলা প্রতীক কাকে বরাদ্দ দেওয়া হবে বা আদৌ কাউকে দেওয়া হবে কি না, এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি এ কথা বলেন।
উল্লেখ্য, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে শাপলা, সাদা শাপলা অথবা লাল শাপলা—যেকোনো একটি বরাদ্দের আবেদন জানিয়েছিল দলটি। ২৩ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ জানিয়ে দেন যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতীকতালিকায় শাপলা নেই। ফলে এনসিপির শাপলা প্রতীক পাওয়ার সুযোগ নেই। গতকাল বুধবার নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য ১১৫টি প্রতীক সংরক্ষণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। সেখানে শাপলা প্রতীক নেই।
এদিকে এনসিপি গতকাল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদের কাছে ই–মেইলে আবেদন করে আবারও দলটির পক্ষ থেকে শাপলা, সাদা শাপলা অথবা লাল শাপলা প্রতীক চেয়েছে।
এমন প্রেক্ষাপটে আজ সাংবাদিকেরা সিইসির কাছে জানতে চান শাপলা প্রতীক কাকে বরাদ্দ দেওয়া হবে বা আদৌ কাউকে দেওয়া হবে কি না।
জবাবে এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, ‘ওনারা (নাগরিক ঐক্য) শাপলা চেয়েছিল। দুইটা চিঠি দিয়েছে। আমার সাথে দেখাও করেছে। কিন্তু আমরা দিই নাই। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এটা দেওয়া যাবে না, আমরা এ জবাব দিয়ে দিয়েছি। পরে এনসিপি অ্যাপ্লাই (আবেদন) করেছে। তারপর বাকি এনসিপিরটা তো আপনারা জানেনই, এটা নিয়ে আমি ব্যাখ্যা করতে চাই না।’
শাপলা প্রতীক নাগরিক ঐক্য কিংবা এনসিপি কেউ পাচ্ছে না, এক সাংবাদিকের এমন জিজ্ঞাসার জবাবে সিইসি বলেন, ‘সেটা তো বলি নাই আমি।’
আজকের বৈঠকে আগামী জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের জোর প্রস্তুতি, প্রবাসীদের অংশগ্রহণসহ নানা বিষয়ে দীর্ঘ আলাপ করেন সিইসি।