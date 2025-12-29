রাজনীতি

মনোনয়নপত্র জমা দিলেন সিপিবির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অর্ধশতাধিক প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
নরসিংদী জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতি কাজী সাজ্জাদ জহির। সোমবার, ২৯ ডিসেম্বরছবি: সিপিবি মিডিয়া সেল।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে বিভিন্ন জেলায় রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) মনোনীত প্রার্থীরা। তাঁদের মধ্যে দলের সভাপতি কাজী সাজ্জাদ জহির (চন্দন) ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফীসহ (রতন) কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের অর্ধশতাধিক নেতা রয়েছেন।

আজ সোমবার সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, সিপিবির সভাপতি সাজ্জাদ জহির নরসিংদী-৪ এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী কুমিল্লা-৫ আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এ ছাড়া দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য রফিকুজ্জামান লায়েক ফরিদপুর-৩ ও জলি তালুকদার নেত্রকোনা-৪ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

মনোনয়নপত্র দাখিল করা কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে আরও রয়েছেন মিহির ঘোষ (গাইবান্ধা-২), আইনজীবী মন্টু ঘোষ (নারায়ণগঞ্জ-৫), আইনজীবী এমদাদুল হক মিল্লাত (ময়মনসিংহ-৪), ডা. ফজলুর রহমান (নওগাঁ-৪), ডা. সাজেদুল হক (ঢাকা-১৫), আনোয়ার হোসেন (সিরাজগঞ্জ-২), মানবেন্দ্র দেব (গাজীপুর-৪) এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য হাফিজুল ইসলাম (নারায়ণগঞ্জ-২)।

ঢাকার বিভিন্ন আসনে লড়বেন ত্রিদ্বীপ সাহা (ঢাকা-৮), মনিরুজ্জামান মিলন (ঢাকা-৯), কল্লোল বণিক (ঢাকা-১২), ফিরোজ আলম (ঢাকা-৪), টি এইচ মোস্তফা দীপু (ঢাকা-৫) ও মো. রিয়াজউদ্দিন (ঢাকা-১৪)।

ঢাকা বিভাগের নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রার্থী হয়েছেন ইকবাল হোসেন (নারায়ণগঞ্জ-৪) ও মনিরুজ্জামান চন্দন (নারায়ণগঞ্জ-১)। এ ছাড়া গাজীপুর-২ আসনে জিয়াউল কবীর খোকন, মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে স ম কামাল হোসেন, মুন্সিগঞ্জ-১ আসনে আব্দুর রহমান, কিশোরগঞ্জ-১ আসনে এনামুল হক, কিশোরগঞ্জ-৬ আসনে হাবিব বাঙ্গালী ও ফরিদপুর-৪ আসনে আতাউর রহমান দলের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন আসনে প্রার্থী হয়েছেন মছিউদ্দৌলা (চট্টগ্রাম-৪), প্রমোদ বড়ুয়া (চট্টগ্রাম-৭), শেহাবউদ্দিন সাইফু (চট্টগ্রাম-৮), মো. জাহাঙ্গীর হোসেন (চাঁদপুর-৩) ও শাহীন খান (ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫)।

খুলনা বিভাগ থেকে কিশোর রায় (খুলনা-১), চিত্ত গোলদার (খুলনা-৫), প্রশান্ত মণ্ডল (খুলনা-৬), রাশেদ খান (যশোর-৩), অধ্যাপক নুরুউদ্দিন আহমেদ (কুষ্টিয়া-২), মিজানুর রহমান (মেহেরপুর-১) ও ঝিনাইদহ-২ আসনে আবু তোয়াব মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

রংপুর বিভাগের বিভিন্ন আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আশরাফুল আলম (পঞ্চগড়-২), প্রভাত সমীর শাহজাহান (ঠাকুরগাঁও-৩), শাহাবুদ্দিন আহমেদ (ঠাকুরগাঁও-২), অমৃত কুমার রায় (দিনাজপুর-৩), আব্দুল্লাহ আদিল নান্নু (গাইবান্ধা-৩), নিরব রবিদাস (গাইবান্ধা-৫), নুর মোহাম্মদ আনসার (কুড়িগ্রাম-২), মধুসূধন রায় (লালমনিরহাট-৩), নিমাই চন্দ্র রায় (লালমনিরহাট-২), আবু হেলাল (রংপুর-৫) ও মো. কামরুজ্জামান (রংপুর-৬)।

কুমিল্লা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন সিপিবির সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী। সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর
ছবি: সিপিবি মিডিয়া সেল।

রাজশাহী বিভাগ থেকে নওগাঁ-৫ আসনে জেলা সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনে মোহাম্মদ সাদেকুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ-৪ আসনে আব্দুল হাকিম, সিরাজগঞ্জ-৫ আসনে মতিয়ার রহমান, পাবনা-৪ আসনে জুয়েল হোসেন ও বগুড়া-৫ আসনে শিপন রবিদাস মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

ময়মনসিংহ বিভাগে নেত্রকোনা-১ আসনে মীর আলকাছ উদ্দিন, ময়মনসিংহ-১০ আসনে সাইফুস সালেহীন এবং জামালপুর থেকে মাহাবুবুজ্জামান জুয়েল (জামালপুর-৪) ও আক্কাছ আলী (জামালপুর-৫) মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সিলেট বিভাগে আনোয়ার হোসেন (সিলেট-১), জহর লাল দত্ত (মৌলভীবাজার-৩) ও নিরঞ্জন দাস (সুনামগঞ্জ-২) প্রার্থী হয়েছেন।

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি

বিবৃতিতে সিপিবির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার জন্য অতি দ্রুত কালোটাকা, পেশিশক্তি, ধর্মের অপব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। নির্বাচনের আগেই সব বৈধ ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের দাবি জানান তাঁরা।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, নির্বাচন বানচাল করার নানা ষড়যন্ত্র এখনো চলছে। যেকোনো উপায়ে ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে জনগণের আকাঙ্ক্ষিত নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করার আহ্বান জানান নেতারা।

বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের দল হিসেবে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মনোনীত প্রার্থীদের ‘কাস্তে’ মার্কায় ভোট দেওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দলটির নেতারা।

