জামায়াত ও গণ অধিকারের সঙ্গে জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ

জামায়াত ও গণ অধিকারের সঙ্গে জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ
জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ মানবাধিকারবিষয়ক উপদেষ্টা হুমা খান। আজ সোমবার বেলা ১১টায় রাজধানীর বসুন্ধরায় জামায়াতে আমিরের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় হুমা খানের সঙ্গে ছিলেন জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধির মানবাধিকারবিষয়ক জুনিয়র উপদেষ্টা তাজরিয়ান আকরাম খান। অন্যদিকে জামায়াতের আমিরের সঙ্গে ছিলেন দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এবং মীর আহমাদ বিন কাসেম প্রমুখ।
সাক্ষাতে হুমা খান জামায়াতের আমিরের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং তাঁর সুস্থতা কামনা করেন। পরে তাঁরা বাংলাদেশে বিদ্যমান মানবাধিকার পরিস্থিতি, গুম-খুনের বিচারসহ সামগ্রিক বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। এ সময় হুমা খান জামায়াতের প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে চান। দলটির আমির তাঁকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান।
এ সময় জাতিসংঘের প্রতিনিধিদলকে জামায়াত কর্তৃক ‘জুলাই শহীদদের’ স্মরণে প্রকাশিত ইংরেজি সংস্করণের ১২ খণ্ডের বই উপহার দেন দলটির আমির।
গণ অধিকার পরিষদের সঙ্গে মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের বৈঠক
এদিকে গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান বাংলাদেশে নিযুক্ত চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্র্যাসি এন জ্যাকবসন এবং বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক গোয়েন লুইসের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছেন।
আজ সোমবার বেলা দুইটায় মার্কিন দূতাবাসে ট্রেসি এন জ্যাকবসনের সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী এই বৈঠক হয়। এ সময় গণ অধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদ সদস্য আইনজীবী মো. খালিদ হোসেন এবং দূতাবাসের পলিটিক্যাল অফিসার জেমস স্টুয়ার্ট উপস্থিত ছিলেন।
বেলা সাড়ে তিনটায় জাতিসংঘের আবাসিক কার্যালয়ে আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইসের সঙ্গেও ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক হয়। এ সময় আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ মানবাধিকারবিষয়ক উপদেষ্টা হুমা খান উপস্থিত ছিলেন।