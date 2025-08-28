ডাকসু নির্বাচন
ফলাফল প্রকাশে দেরি হলে একটি পক্ষ হস্তক্ষেপ করতে পারে: উমামা ফাতেমা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোটের ফলাফল প্রকাশে দেরি হলে একটি পক্ষ ফল পরিবর্তনে হস্তক্ষেপ করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন উমামা ফাতেমা। স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের এই ভিপি (সহসভাপতি) প্রার্থী বুধবার সন্ধ্যায় মধুর ক্যানটিন প্রাঙ্গণে এক সংবাদ সম্মেলনে এ আশঙ্কা প্রকাশ করেন।
সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে উমামা ফাতেমা বলেন, ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর ফলাফল ঘোষণা করতে বেশি সময় নেওয়া যাবে না। কারণ, দেরি হলে ভোটের ফলাফল পরিবর্তন করতে পারে একটি পক্ষ।
হলে নির্বাচনী প্রচারণার সময়সীমা রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত করার দাবি জানিয়ে এই উমামা বলেন, হলে প্রবেশ ও বের হওয়ার বিধিবিধান শিথিল করতে হবে। বর্তমানে রাত ১০টা পর্যন্ত হলে নির্বাচনী প্রচার চালানো যায়।
নির্বাচনের আগে পরীক্ষা পেছানোর দাবি জানিয়ে উমামা ফাতেমা বলেন, ‘নির্বাচনের সময়ে অনেকের পরীক্ষা পড়েছে। এতে ডাকসুর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন শিক্ষার্থী ও প্রার্থীরা। ভোটের তারিখের সঙ্গে পরীক্ষার তারিখের সমন্বয় আনতে হবে।’ তফসিল অনুযায়ী আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনে ভোট গ্রহণের কথা রয়েছে।
ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা বলেন, নারী প্রার্থীদের সাইবার বুলিং ও হয়রানি রোধে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলেও প্রশাসন এখনো তা করেনি। ডাকসু নির্বাচন সামনে রেখে বিশেষ সাইবার সেল গঠনেরও দাবি তুলেছেন তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের জিএস (সাধারণ সম্পাদক) প্রার্থী আল সাদী ভূঁইয়া ও এজিএস (সহসাধারণ সম্পাদক) প্রার্থী জাহেদ হোসেনসহ অন্য প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।