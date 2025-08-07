জুলাই ঘোষণাপত্রে ব্যক্ত আকাঙ্ক্ষাকে জাতীয় সনদে রূপ দিতে হবে: জেএসডি

জুলাই ঘোষণাপত্রে ব্যক্ত আকাঙ্ক্ষাকে জাতীয় সনদে রূপ দিতে হবে: জেএসডি
জুলাই ঘোষণাপত্রকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের সম্ভাব্য সূচনা উল্লেখ করে একে স্বাগত জানিয়েছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)। দলটি বলেছে, জাতীয় ঐকমত্য গঠনের লক্ষ্যে ঘোষণাপত্রে ব্যক্ত আকাঙ্ক্ষাকে জাতীয় সনদে রূপ দিতে হবে।
বুধবার এক বিবৃতিতে জেএসডির সভাপতি আ স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ (স্বপন) এসব কথা বলেন।
জেএসডির এই দুই নেতা বলেন, ঘোষণাপত্রে অতীতের ব্যর্থতার সঙ্গে ভবিষ্যতের রাষ্ট্রকাঠামোর দিকনির্দেশনায় শুধু দলভিত্তিক ক্ষমতা নয়, শ্রমজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবী, নারী, প্রবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রয়োজন। এটাই ঔপনিবেশিক কাঠামোর বিপরীতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অভিপ্রায় অনুযায়ী অন্তর্ভুক্তিমূলক কাঠামো।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, গণতন্ত্রকে কেবল নির্বাচন ও সংসদের ভোটাধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজে ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে বহুমাত্রিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর ও অর্থবহ করতে হবে। অতীতমুখী ও দলীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের লক্ষ্যে ঘোষণাপত্রে ব্যক্ত আকাঙ্ক্ষাকে জাতীয় সনদে রূপ দিতে হবে।
জেএসডির এই দুই নেতা বলেন, এখন সময় রাষ্ট্র পুনর্গঠনের। তাই জাতীয় সনদের মাধ্যমেই জুলাই ঘোষণাপত্রের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে কাঠামোগত রূপান্তরের সূচনা করতে হবে।