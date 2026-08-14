রাজনীতি

সরকার ১৮০ দিনে আশাজাগানিয়া কিছু করতে পারেনি: গাজী আতাউর

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ইসলামী আন্দোলন ঢাকা মহানগর উত্তরের শুরার অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন দলের মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান। ভাটারা, ঢাকা; ১৪ আগস্ট ২০২৬ছবি: ইসলামী আন্দোলনের সৌজন্যে

বর্তমান সরকার নিজেদের মেয়াদের প্রথম ছয় মাসে (১৮০ দিন) আশাজাগানিয়া তেমন কোনো কাজ করতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান।

গাজী আতাউর বলেন, ফ্যাসিবাদের পতনের পরে বহু প্রত্যাশা জাগিয়ে এবং দায় নিয়ে এই সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ১৮০ দিন পার হলেও সরকার আশাজাগানিয়া তেমন কিছু করতে পারেনি।

আজ শুক্রবার দুপুরে ইসলামী আন্দোলনের ঢাকা মহানগর উত্তরের শুরার অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গাজী আতাউর রহমান এ কথা বলেন। রাজধানীর ভাটারার আস-সাঈদ মিলনায়তনে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ বিষয়ে জানানো হয়।

ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য ১৮০ দিনের বাধ্যবাধকতা ছিল, তা পুরোপুরি উপেক্ষিত হয়েছে। উচ্চকক্ষ গঠনের বাধ্যতামূলক সময়ও মান্য করা হয়নি। জনরায়ের প্রতি এটা স্পষ্ট উপেক্ষা ও অবজ্ঞা।‎

‎দলের ‎ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি শেখ ফজলে বারী মাসউদের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি মুরাদ হোসেনের সঞ্চালনায় শুরা অধিবেশনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মাওলানা লোকমান হোসাইন জাফরী, কেন্দ্রীয় আইনবিষয়ক সম্পাদক শওকত আলী হাওলাদার।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন