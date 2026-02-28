রাজনীতি

মানুষ অনেক আশা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে: প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বক্তব্য দেন। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা। ২৮ ফেব্রুয়ারিছবি: জামায়াতের ফেসবুক পেজের ভিডিও থেকে নেওয়া

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, দেশের মানুষ অনেক আশা, প্রত্যাশা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। এ দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য এখন সবাইকে কাজ করতে হবে।

তারেক রহমান আরও বলেন, ‘আসুন, আমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করি যে আমাদের আগামী দিনের কাজগুলো হবে এই দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য।’

আজ শনিবার বিকেলে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। এ সময় তিনি নিজের পাশাপাশি বিএনপি নেতা এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের ইফতারের দাওয়াত দেওয়ায় জামায়াতে ইসলামীকে ধন্যবাদ জানান।

তারেক রহমান বলেন, ‘কিছুদিন আগে দেশে নির্বাচন হয়েছে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছে। যে গণতন্ত্রের জন্য বাংলাদেশের মানুষ এক যুগের বেশি সময় ধরে অকাতরে জীবন দিয়েছে। বিভিন্ন অত্যাচার, নির্যাতন, গুম, খুনের শিকার হয়েছে। তাদের এই আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার সুযোগ আমরা ফিরে পেয়েছি।’

তারেক রহমান বলেন, ‘আসুন, আমরা আল্লাহর দরবারে সেই রহমত চাই, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের এই দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য, এই দেশের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করার তৌফিক আমাদের আল্লাহ-তাআলা দেবেন।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন