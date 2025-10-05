এনসিপির সঙ্গে খেলাফত আন্দোলনের মতবিনিময়, কিছু বিষয়ে ঐকমত্য

এনসিপির সঙ্গে খেলাফত আন্দোলনের মতবিনিময়, কিছু বিষয়ে ঐকমত্য
সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়ে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আলোচনায় জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, সংসদের উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি, আওয়ামী লীগের বিচার এবং জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের কার্যক্রম স্থগিত বিষয়ে দুই দলের মধ্যে ঐকমত্য হয়েছে।
গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দুই দলের এই মতবিনিমিয় হয়। এনসিপির প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক ও রাজনৈতিক লিয়াজোঁ প্রধান আরিফুল ইসলাম আদীব। অন্যদিকে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দলটির আমির মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজী। এনসিপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বৈঠকের বিস্তারিত জানানো হয়।
এনসিপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে বৈঠকে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, সংসদের প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষে পিআর (সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতি, জুলাই গণহত্যা ও শাপলা হত্যাকাণ্ডের দায়ে আওয়ামী লীগের বিচার এবং জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের কার্যক্রম স্থগিত বিষয়ে ঐকমত্য হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, মানবাধিকার রক্ষায় যেকোনো আধিপত্যের বিরুদ্ধে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়।
বৈঠকে এনসিপির প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আতিক মুজাহিদ, আহ্বায়ক মাওলানা আশরাফ উদ্দীন মাহাদী ও সংগঠক সানাউল্লাহ খান। বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের প্রতিনিধিদলে দলের আমির ছাড়াও ছিলেন মহাসচিব মাওলানা ইউসুফ সাদিক হক্কানী, নায়েবে আমির মাওলানা সাঈদুর রহমান, মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা সানাউল্লাহ হাফেজ্জী, সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি সুলতান মহিউদ্দিন, প্রচার সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম সুনামগঞ্জী, শিক্ষাদীক্ষা সম্পাদক মুফতি ইলিয়াস মাদারীপুরী প্রমুখ।