গণঅধিকার পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হলেন মামুন
মো. রাশেদ খান পদত্যাগ করে বিএনপিতে যোগ দেওয়ার পর গণঅধিকার পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন হাসান আল মামুন।
মামুন এত দিন দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
গতকাল শনিবার রাতে গণঅধিকার পরিষদের নীতিনির্ধারকদের এক ভার্চ্যুয়াল বৈঠকে সর্বসম্মত এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। দলটির গণমাধ্যম সমন্বয়ক আবু হানিফ এই তথ্য জানিয়েছেন।
বৈঠকে গণঅধিকারের উচ্চতর পরিষদ, নির্বাহী কমিটি ও বিভিন্ন ইউনিটের প্রধানেরা উপস্থিত ছিলেন।
গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদের সদস্য ও গণমাধ্যম সমন্বয়ক আবু হানিফ প্রথম আলোকে বলেন, দলীয় সভায় হাসান আল মামুনকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। তাঁকে পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে ভোটাভুটি হবে। সেই সিদ্ধান্ত পরে নেওয়া হবে।
গতকাল গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করে বিএনপিতে যোগ দেন রাশেদ খান। তিনি ধানের শীষ প্রতীকে ঝিনাইদহ-৪ সংসদীয় আসন থেকে ভোটে লড়বেন।
রাশেদ খানের পদত্যাগের পর গণঅধিকার পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়া হাসান আল মামুন ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষ নেতা ছিলেন। সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন তিনি। মামুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী।