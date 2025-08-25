বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে গ্রেপ্তারের দাবিতে বাসার সামনে বিক্ষোভ
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমানকে গ্রেপ্তারের দাবিতে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় তাঁর বাসার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন কয়েকজন।
গতকাল রোববার মধ্যরাত থেকে ‘বিপ্লবী ছাত্র জনতা’ ব্যানারে কনকর্ড টাওয়ারের সামনে অবস্থান নিয়ে তাঁরা বিক্ষোভ করছেন। ‘বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ’, ‘জুলাই রাজবন্দী’সহ কয়েকটি সংগঠনের নেতা-কর্মীরা এ অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে ক্রমাগত ‘কুরুচিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য’ দেওয়ার অভিযোগে বিএনপি থেকে গতকাল ফজলুর রহমানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়।
আজ সোমবার দুপুরে ফজলুর রহমানের বাসার সামনে গিয়ে দেখা যায়, রাস্তার মাঝে ব্যানার বিছিয়ে বসে আছেন ৮ থেকে ১০ জন। কিছুক্ষণ পরপর তাঁরা ফজলুর রহমানকে গ্রেপ্তারের দাবিতে স্লোগান দিচ্ছেন। পাশেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও অবস্থান নিয়েছেন।
‘জুলাই রাজবন্দি’ নামে একটি সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সৈয়দ মাহাদী হাসান প্রথম আলোকে বলেন, ‘ফজলুর রহমান জুলাইকে অবমাননা করেছেন। জুলাই বিপ্লবকে কালো শক্তি বলেছেন। আমরা তাঁকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘তিনি (ফজলুর রহমান) যে দাম্ভিকতা দেখিয়েছেন তার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। আমরা গতকাল রাত থেকে এখানে অবস্থান নিয়েছি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত যাব না।’
এ বিষয়ে রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের বাসার সামনে ৮ থেকে ১০ জন ব্যক্তি অবস্থান নিয়েছেন। তাঁরা ফজলুর রহমানকে গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছেন। পুলিশ সতর্ক অবস্থানে আছে।