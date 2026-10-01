রাড্ডা হামলায় নাম, পদত্যাগ করলেন এমপি ফেরদৌসী

রাড্ডা হামলায় নাম, পদত্যাগ করলেন এমপি ফেরদৌসী
মিরপুরে রাড্ডা এমসিএইচ-এফপি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হামলার ঘটনায় নাম আসা বিএনপির সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টি বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদের স্পিকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। তিনি 'সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায়' পদত্যাগের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সূত্র অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান তাকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন। গত ২৫ সেপ্টেম্বর রাড্ডা সেন্টারে হামলা হয়েছিল, যেখানে ফেরদৌসীর জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।