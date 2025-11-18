এনসিপির ঢাকা মহানগর উত্তরে আহ্বায়ক কমিটি, নেতৃত্বে আরিফুল-আমিরুল

এনসিপির ঢাকা মহানগর উত্তরে আহ্বায়ক কমিটি, নেতৃত্বে আরিফুল-আমিরুল
ঢাকা মহানগর উত্তরে আহ্বায়ক কমিটি করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। কমিটিতে আহ্বায়ক করা হয়েছে দলটির জ্যেষ্ঠ নেতা আরিফুল ইসলাম আদীবকে। আর সদস্যসচিব হয়েছেন সাবেক ছাত্রদল নেতা সর্দার আমিরুল ইসলাম।
সোমবার এই কমিটি প্রকাশ করেছে এনসিপি। ঢাকা মহানগর উত্তরের ৭১ সদস্যের কমিটিতে কাজী সাইফুল ইসলামকে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক, সাদিয়া ফারজানাকে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব এবং মোস্তাক আহমেদকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে। এ ছাড়া কমিটিতে ৮ জনকে যুগ্ম আহ্বায়ক, ৮ জনকে যুগ্ম সদস্যসচিব, ১১ জনকে সহসাংগঠনিক সম্পাদক ও ৩৯ জনকে সদস্য করা হয়েছে।
এনসিপির ঢাকা মহানগর উত্তরের এই কমিটিতে আহ্বায়কের দায়িত্ব পাওয়া আরিফুল ইসলাম দলটির কেন্দ্রীয় জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক, রাজনৈতিক পর্ষদের সদস্য এবং রাজনৈতিক লিয়াজোঁ কমিটির প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই শিক্ষার্থীকে এখন অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক করা হলো।
মহানগর উত্তরের সদস্যসচিব পদে মনোনীত সর্দার আমিরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী। তিনি একসময় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা ছিলেন। চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে তিনি এনসিপিতে যোগ দেন।
এই কমিটিতে এক নম্বর সদস্য হয়েছেন আকরাম হুসেইন। তিনি এর আগে দলটির ঢাকা মহানগর উত্তরের সমন্বয় কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন। আওয়ামী লীগের শাসনামলে ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ক্যাম্পাসের পরিচিত মুখ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই শিক্ষার্থী। জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের লিয়াজোঁ কমিটিরও সদস্য হয়েছিলেন আকরাম।